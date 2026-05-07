Hoy es el último día para solicitar el voto por correo en Andalucía: cómo hacerlo paso a paso

Se acerca la fecha en la que se celebrarán las próximas elecciones autonómicas en Andalucía, de modo que aquellos que desean emitir su voto por correo deben saber que hoy jueves 7 de mayo es el último día para hacerlo, de modo que será mejor que no lo dejes pasar y acudas a Correos o lo solicites online, con todos los pasos que te vamos ofrecer.

Las elecciones al Parlamento de Andalucía se celebrarán el próximo 17 de mayo y millones de ciudadanos tendrán que decidir quién ocupará la presidencia de la Junta durante los próximos años. Algunos votarán presencialmente en su colegio electoral de siempre, pero otros muchos recurrirán al voto por correo en Andalucía porque ese fin de semana estarán fuera, trabajando o directamente porque prefieren dejar el trámite resuelto antes de tiempo. Hay además un detalle importante que conviene recordar antes de solicitarlo. Cuando la Oficina del Censo Electoral acepta la petición, el votante ya no puede acudir después a votar físicamente el día de las elecciones. Es decir, el proceso queda vinculado obligatoriamente al voto por correo.

La solicitud como ahora veremos puede hacerse presencialmente en cualquier oficina de Correos o también por internet mediante certificado digital o DNI electrónico. Mucha gente opta todavía por hacerlo en persona porque el sistema online requiere tener instalada la aplicación AutoFirma y completar varios pasos que a veces generan problemas, sobre todo a quienes no están acostumbrados a usar identificación electrónica. Andalucía cerrará además este ciclo de elecciones autonómicas después de los comicios celebrados en otras comunidades durante los últimos meses. En total, más de 6,8 millones de personas tienen derecho a voto en esta convocatoria y cerca de 369.000 jóvenes podrán participar por primera vez tras haber cumplido los 18 años recientemente.

En estas elecciones vuelven a aparecer algunos de los nombres más conocidos de la política andaluza y nacional. Juan Manuel Moreno Bonilla intentará mantenerse al frente de la Junta con el PP, mientras que María Jesús Montero encabezará la candidatura socialista. También concurren Manuel Gavira por Vox, Antonio Maíllo por Por Andalucía y José Ignacio García como líder de Adelante Andalucía.

Cómo pedir el voto por correo en Andalucía paso a paso

El trámite presencial sigue siendo el más utilizado y realmente no suele llevar demasiado tiempo, aunque hoy probablemente muchas oficinas tengan más afluencia de lo normal.

El primer paso es acudir a cualquier oficina de Correos con un documento identificativo original. Sirve el DNI , el pasaporte o el permiso de conducir.

con un documento identificativo original. Sirve el , el pasaporte o el permiso de conducir. Una vez allí, hay que pedir el impreso de solicitud del voto por correo y rellenar los datos personales correspondientes. Correos enviará después esa petición a la Oficina del Censo Electoral.

y rellenar los datos personales correspondientes. Correos enviará después esa petición a la Oficina del Censo Electoral. Quienes prefieran hacerlo online deberán entrar en la web oficial de Correos utilizando DNI electrónico o certificado digital válido. Además, es necesario tener instalada la a plicación AutoFirma para completar correctamente el proceso de firma electrónica.

Además, es necesario tener instalada la a para completar correctamente el proceso de firma electrónica. Cuando la Oficina del Censo Electoral acepta la solicitud, el votante recibe en la dirección indicada toda la documentación electoral. Ahí se incluyen las papeletas, sobres y las instrucciones para emitir el voto correctamente.

electoral. Ahí se incluyen las papeletas, sobres y las instrucciones para emitir el voto correctamente. El último paso será entregar el sobre con el voto en una oficina de Correos antes del 13 de mayo, que es la fecha límite fijada para depositarlo.

Aquí aparece una de las dudas más frecuentes. Mucha gente cree que pedir el voto por correo no obliga a utilizarlo, pero no es así. En el momento en que la solicitud queda aceptada, el elector ya queda marcado para votar únicamente por esta vía y no podrá presentarse después en su colegio electoral el 17 de mayo. También conviene prestar atención al domicilio indicado durante la solicitud. Si el cartero intenta entregar la documentación y no hay nadie en casa, normalmente deja un aviso para recogerla posteriormente, aunque eso puede acabar provocando prisas de última hora si pasan varios días.

Qué ocurre con quienes viven fuera de España

Los andaluces que viven en el extranjero también pueden participar en estas elecciones del 17 de mayo, pero el procedimiento cambia ligeramente ya que en este caso se tiene que estar inscrito en el Censo Electoral de Residentes Ausentes, conocido como CERA, dentro de la demarcación consular correspondiente. Además, los españoles que se encuentren temporalmente fuera de España pero continúen inscritos en el censo español también pueden votar mediante el sistema ERTA habilitado para estos casos concretos.

En total, el próximo 17 de mayo los andaluces elegirán 109 diputados autonómicos. En las últimas elecciones celebradas en 2022, el PP consiguió mayoría absoluta con 58 escaños, mientras que el PSOE obtuvo 30 representantes. Vox logró 14 diputados, Por Andalucía consiguió 5 y Adelante Andalucía entró en el Parlamento con 2 escaños.

Mientras tanto, el plazo sigue adelanta y llegamos por el momento al último día en el que puedes pedir el voto por correo así que no lo dejes pasar si ese es el sistema que tenías pensado para emitir tu voto en estas elecciones en Andalucía.