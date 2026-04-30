Borja Sémper se emociona en ‘El Hormiguero’ tras superar un cáncer: «Gracias a mi mujer estoy aquí»

Este jueves 30 de abril, El Hormiguero ha despedido la semana por todo lo alto con la visita en plató de Borja Sémper, tras superar un duro bache de salud por culpa de un cáncer. El portavoz del PP ha hablado a tumba abierta sobre su enfermedad y cómo este parón forzado ha cambiado su visión de la política y de la vida. Además, ha podido hacer una radiografía de cómo está el panorama político en nuestro país en 2026 y cómo ha regresado al trabajo.

«Esta va a ser un programa muy especial», ha advertido Pablo Motos nada más empezar El Hormiguero, y no era para menos. Recordemos que el portavoz del PP y vicesecretario de Cultura, Borja Sémper, ha retomado su agenda política después de casi 10 meses de baja por un cáncer. Sémper relevó en julio que padecía un tumor cancerígeno, pero subrayó que había sido detectado en un estadio primigenio y que la expectativa médica era de «curación». El propio Sémper afirmó en diciembre que había terminado con la quimioterapia tras cuatro meses de tratamiento.

«Estoy libre de cáncer»

El político ha reconocido, emocionado, que, después de un «tratamiento muy duro», en estos momentos ya está «libre de cáncer». «Me emociono al decirlo», ha expresado Sémper para después aclarar que: «Hace diez meses me diagnosticaron un cáncer en el páncreas, que es sinónimo de cosas muy malas y muy feas. A partir de ahí comenzó un tratamiento muy duro y muy exigente. A partir de ahí descendí a los infiernos, transité por un túnel muy oscuro.

Cómo le detectaron el cáncer a Borja Sémper

El portavoz del PP ha confesado cómo le diagnosticaron la enfermedad: «Mi mujer (la actriz Bárbara Goenaga), que siempre tiene razón en todo, me dijo que me hiciera unas pruebas. El cáncer ha estado muy presente en nuestra familia. Mi suegro, que es como mi segundo padre, falleció de cáncer unos pocos meses antes y mi suegra también había sufrido cáncer de pulmón. Yo, cuando volví a la política, volví a fumar. Bárbara estaba muy concienciada con el cáncer de pulmón y me pidió por favor que me hiciera los chequeos que me tenía que hacer. No tenía ningún síntoma. Bárbara insistió y fui a hacerme un chequeo, Me detectaron un tumor en el páncreas en un estadio en el que se podía tratar. Gracias a Bárbara estoy aquí».

«Me creía inmortal»

«Durante mucho tiempo pensaba que no hablaban de mí. Este también es un proceso de aceptación. Me he dado cuenta de que todo lo que veíamos seguro no lo es. Yo me creía inmortal, pero, de repente, de la noche a la mañana, todo pasa a ser una hipótesis», ha comentado Borja Sémper.

«De la noche a la mañana te cambian la vida y el cuerpo. Se te cae el pelo de todas las partes de tu cuerpo, pero lo peor va por dentro», ha dicho el invitado sobre el tratamiento de quimioterapia.

El político también ha hecho una reflexión en directo: «No me daba pena morirme, me daba mucha pena. Yo siempre me he llevado muy mal con la idea de la muerte y del paso del tiempo, pero hoy ha cambiado eso. He tenido mucho miedo a la muerte, pero me he dado cuenta de que lo que tenía era una pena terrible a dejar de vivir por dejar de hacer cosas cotidianas como ver a tus hijos crecer».

El político también ha reconocido que, tras el tratamiento, se ha dado cuenta de que «hay más gente buena que mala en el mundo», ya que se ha sentido muy cuidado y querido por su familia, amigos, compañeros de trabajo e incluso «adversarios políticos».

Borja Sémper habla de política

«La política es mucho más importante como para tener ministros tuiteros. Tenemos que hablar con rigor y seriedad, y sobre todo, con respeto», ha dicho Sémper hablando de su trabajo y ha pedido que «volvamos a hablar de una manera sensata y razonable. Tenemos que aprender a que, si un periodista le hace una pregunta incómoda al poder, el poder no le llame facha o que pertenece a la fachosfera. Hay que volver a disfrutar de la discrepancia».

¿El cáncer te ha cambiado la forma de ver la política?, @bsemper responde #BorjaSémperEH pic.twitter.com/gkvsofKYtT — El Hormiguero (@El_Hormiguero) April 30, 2026

Sémper ha admitido que Feijóo quiere volver a esa política respetuosa. «Es lamentable que los escándalos de ayer se tapan con los de hoy». «¿Quién habla de los españoles? Da la sensación de que la política se ha convertido en algo en lo que los políticos hablan de políticos y de si Pedro Sánchez está contento o triste. ¡Déjennos en paz! Vamos a hablar de España y de los españoles», ha expresado el portavoz del PP.

Sémper ha reconocido que, tras un tiempo trabajando en la empresa privada, Alberto Núñez Feijóo le llamó para que volviera a la política, pero que en un primer momento dijo que no. Eso sí, la segunda vez que el líder del PP se lo pidió, él aceptó. ¿Por qué? Sémper ha respondido: «Porque pasaron cosas terribles. Sánchez cambió la ley para beneficiar a los independentistas; se aprobó la ley del Sí es sí que todos sabíamos que iba a ser un escándalo.».

«Vamos a intentar cambiar la política en España porque ahora la política es un circo·», le ha confesado Sémper a Pablo Motos.

Contra Pedro Sánchez

Cuando Pablo Motos le ha preguntado a Pedro Sánchez, Sémper ha respondido: «Con todo el respeto a la institución de la presidencia del Gobierno, creo que es un hombre desconectado del país. Seguramente él crea que tiene posibilidades para seguir hasta el 2027, pero creo que los españoles ya hace tiempo que le han dado la espalda (…) Debería disolver las Cortes y dar la palabra a los españoles».

.@bsemper sobre Pedro Sánchez: “Está desconectado de la realidad del país. Los españoles hace tiempo que le han dado la espalda” #BorjaSémperEH pic.twitter.com/u04uTaB1Da — El Hormiguero (@El_Hormiguero) April 30, 2026

«ETA me intentó matar tres veces»

Sémper, que comenzó muy joven en política en el País Vasco: «A mí me han intentado matar tres veces. La primera vez me enteré cuando tenía 22 años y me lo dijeron unos guardias civiles. He estado con escolta durante 17 años·».