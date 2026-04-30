Audiencias ayer, 29 de abril: el dato que ha trastocado la noche a ‘El Hormiguero’ y ‘La Revuelta’

Ni el carisma de Manuel Carrasco ni el regreso de Sergio Dalma. El verdadero protagonista de la jornada televisiva no estaba en un plató, sino en el césped. Por segundo día consecutivo, la Champions League en el pago ha provocado cambios en las audiencias del access prime time, dejando a El Hormiguero y La Revuelta en datos especialmente bajos. La isla de las tentaciones también ha sido la que menos ha tenido que sufrir el efecto fútbol por culpa del encuentro entre el Atlético de Madrid y el Arsenal, siendo el único en el que hay equipos españoles en juego tras las eliminaciones del Real Madrid y del F.C. Barcelona.

‘El Hormiguero’ lidera, pero con ‘heridas’ de fútbol

Aunque Pablo Motos se alzó con la victoria gracias a la visita de Manuel Carrasco (12,9 %), el dato tiene una lectura agridulce. Para un invitado de la talla del onubense, en otras circunstancias, el programa habría aspirado a cuotas cercanas al 15%. ¿El culpable? El Atleti-Arsenal, que desde Movistar se llevó una enorme audiencia, algo que los dos programas principales de la noche notan, aunque el show de Antena 3 siempre resiste mejor a este tipo de eventos gracias a que tiene una audiencia fiel a la que le cuesta mucho desconectar incluso con el fútbol

‘La Revuelta’ sigue siendo un lastre para La 1

David Broncano y su equipo no levantan cabeza desde hace meses y en la noche del miércoles 29 de abril se vuelven a quedar por debajo del doble dígito (9,2%). Además, tras su derrota de ayer ante las tentaciones, se queda a un suspiro de ser adelantado por Telecinco. Con ese 9,2 % de share se queda por debajo de la media de La 1 en el día (un 11,1 %), por lo que este programa ya no suma, sino que resta a la cadena en su intento por alcanzar a Antena 3 en audiencias mensuales. Aunque se hayan convertido en un símbolo, lo cierto es que los números no acompañan a Broncano y su trayectoria es descendente desde que comenzó el año 2025.

El casi ‘sorpasso’ de ‘La isla de las tentaciones’

La puntilla final para La Revuelta se la da La isla de las tentaciones, que con un 9,1 %, el reality de Telecinco se quedó a solo una décima de dar la sorpresa y arrebatarle la segunda plaza a la televisión pública. Mientras el fútbol «robaba» espectadores a los programas de entrevistas, el formato de Mediaset mantuvo a su núcleo duro de fieles, demostrando que su público es ajeno a lo que ocurra en la Champions.

‘El Hormiguero’: 12.9 % y 1.616.000

Fútbol: Atlético de Madrid-Arsenal: 10,2% y 1.237.000.

‘La Revuelta’: 9.2 % y 1.145.000

‘La isla de las tentaciones’: 9.1 % y 1.117.000

‘Horizonte’: 7.4 % y 921.000

‘El Intermedio’: 6.7 % y 837.000

‘Cifras y letras’: 6.1 % y 776.000

Las malas noticias para La 1 también en la segunda parte de la noche

Si con La Revuelta la pública no consigue buenos datos, el cambio de día de la serie Barrio Esperanza se confirma como un enorme error. Tras un gran estreno en la noche del domingo, los programadores de José Pablo López (presidente de RTVE) decidieron mover sus capítulos al miércoles, donde se ha desangrado y se ha dejado casi 750.000 espectadores en apenas dos emisiones.

Audiencias de los capítulos de ‘Barrio Esperanza’:

– Domingo, 19 de abril: 15.3 % y 1.611.000

– Miércoles 22 de abril: 11,2 % y 1.026.000

– Miércoles 29 de abril: 11.2 % y 864.000

Mask Singer aprovecha la debilidad de la serie de la pública y recupera el liderato, aunque todavía con datos muy igualados en la noche de los miércoles, pero todo apunta a que la próxima semana esa ventaja crecerá.

Mientras, First Dates Gourmet sigue dando buenos datos en Telecinco en el único día de la semana en el que el programa de citas se emite ahora mismo, y Cuatro no destaca con la noche de 100 % Únicos.

Los estrenos de La noche de Aimar (4 %), en laSexta, y El Juicio (2.8 %), en La 2, no consiguen datos esperanzadores, puesto que es a partir de los siguientes programas cuando deberán caer en datos tras la expectación de su estreno.

Audiencias del ‘prime time’ del 29 de abril de 2026:

‘Mask Singer: Adivina quien canta’: 12.8 % y 826.000

‘Barrio esperanza’: 11.2 % y 864.000

‘First dates: Gourmet’: 9.7% 535.000

‘100% únicos’: 5.9 % y 451.000

‘La Noche de Aimar’ (Estreno) 4 % y 274.000

‘El juicio’ (Estreno): 2.8 % y 288.000