Feijóo ensalza la gestión de Moreno y pide a los andaluces que manden a Madrid a la «ministra de todos los chanchullos»

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, pidió el pasado miércoles a los andaluces que en las elecciones del próximo 17 de mayo devuelvan con su voto a Madrid a María Jesús Montero, a quien calificó como «la ministra de todos los chanchullos».

Durante un mitin celebrado en Guadix (Granada), Feijóo lanzó duras críticas contra la ex vicepresidenta del Gobierno, centrándose especialmente en su gestión al frente del Ministerio de Hacienda. En concreto, cuestionó el uso de parte de los fondos europeos destinados a la recuperación tras la pandemia para el pago de pensiones, una cifra que, según el Tribunal de Cuentas, asciende a casi 2.500 millones de euros.

El líder del PP clausuró el acto, en el que también participaron el presidente provincial del partido, Francis Rodríguez, la candidata número tres por Granada, Celia Santiago, y el alcalde de la localidad, Jesús Lorente. Aprovechó su intervención para criticar tanto a Montero como al Gobierno de Pedro Sánchez, del que formó parte hasta la convocatoria de las elecciones andaluzas. En este sentido, calificó al Ejecutivo como «un cero absoluto en gestión» y reprochó que maneje «miles de millones de euros sin pasar por el Parlamento». Sobre los fondos europeos, afirmó que «o no los gasta o los gasta a partidas en las que no se pueden gastar», concluyendo que «esto no es gestionar, esto es hacer chanchullos».

El líder de la oposición animó a los votantes andaluces a enviar a Montero «de vuelta a Madrid», asegurando que Andalucía «ha dicho basta a los chanchullos del PSOE» y criticando que el presidente del Gobierno haya enviado a la comunidad «a la ministra de Hacienda de todos los chanchullos».

A juicio de Núñez Feijóo, María Jesús Montero simboliza un retroceso para Andalucía, una comunidad que, según afirmó, ha sufrido durante años «al peor socialismo», que ahora «prometen traerlo de vuelta».

Frente a ello, el líder del PP solicitó el respaldo para su partido y para Juanma Moreno, al que presentó como garante de la «regeneración política, institucional y moral». Además, acusó a los socialistas de una corrupción que, a su juicio, no se limita al desvío de dinero, en alusión a casos como el de Koldo, sino que incluye prácticas como «mentir, tapar, colonizar las instituciones, creerse impunes y usar el poder para protegerse».

Feijóo puso a Moreno como ejemplo de regeneración y lucha contra la corrupción, comprometiéndose a seguir ese modelo si alcanza la presidencia del Gobierno. «España tendrá un buen gobierno como lo tiene Andalucía, limpiaremos el Gobierno como Juanma limpió la Junta», proclamó.

En clave nacional, calificó al Ejecutivo de Pedro Sánchez como «el peor de la democracia» y criticó que haya situado a su vicepresidenta como candidata en Andalucía. Según dijo, el PSOE no resolverá los problemas de la comunidad, sino que traerá otros nuevos y actuará para proteger a un presidente «del que los españoles quieren pasar página».

También abordó la financiación autonómica y los acuerdos con socios independentistas, acusando al Gobierno de romper la igualdad entre españoles en función de sus necesidades parlamentarias. «La financiación no puede depender de los votos que necesite un presidente y los derechos no pueden tener un código postal», afirmó.