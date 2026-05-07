El PP disputa a Vox el último diputado en Málaga, que puede darle a Moreno la mayoría absoluta

Juanma Moreno librará una de las principales batallas electorales en Málaga. La encuesta del CIS y sus datos brutos categorizados por provincias dibujan una guerra entre el PP y Vox por el último diputado a repartir en la Costa del Sol. Un puñado de votos, probablemente menos de un centenar, decidirá quién se queda con el escaño en disputa.

En ese territorio están en juego 17 diputados y podrían apuntalar el objetivo de los populares para esta campaña: revalidar la mayoría absoluta y evitar «el lío», que es como se refiere el presidente en funciones andaluz a pactar con Vox.

En 2022, el PP logró 10 diputados, el PSOE 4, Vox 2 y Por Andalucía, uno. En estas elecciones, el CIS adelanta un empate técnico por el último escaño. La derecha retrocedería un solo escaño en favor de los socialistas y el último se disputaría entre los de Moreno y la lista de Gavira, candidato de Vox.

Los trackings del PP van en la misma línea. Fuentes populares, a pesar de no mencionar específicamente Málaga, sí reconocen que «los restos» serán los que acaben decidiendo la dirección de Andalucía.

«Hace cuatro años fue una foto finish la que acabó decidiendo las mayorías en el Parlamento andaluz; este año creemos que pasará algo parecido», reconocen voces cercanas al presidente andaluz. No obstante, también aseguran que solo hay una cosa clara: «Gobernaremos, solo hace falta saber cómo».

El sábado, el PP celebrará el acto principal de campaña en Málaga. La relación de Moreno Bonilla con la provincia es evidente; su carrera política empezó allí y desde 1993 fue presidente de Nuevas Generaciones. Perder fuerza electoral en la provincia no es una opción para los populares andaluces.

Domina «los restos» en 6 provincias

Moreno, según el CIS, tendría asegurados los últimos diputados en seis de las ocho provincias. Sin embargo, en el PP admiten que «está todo por ver», ya que los márgenes son «tan estrechos» que cualquier cambio de última hora podría alterar el resultado.

Los datos ponen de manifiesto esta fragilidad: el PP obtendría el último escaño en Almería, Córdoba, Granada, Huelva y Jaén, pero con una ventaja inferior al 2%. En Málaga, en principio, está el empate.

La lucha por esos escaños se acabará decidiendo por un puñado de votos. Por Andalucía está a solo un 1,70% de lograr representación en Almería, mientras que en Jaén la distancia entre PP y PSOE es de apenas el 1,81%.

Los márgenes más críticos están en Huelva y Granada, donde Adelante Andalucía se sitúa a un 0,25% y un 0,74% respectivamente de obtener escaño en detrimento del PP.. Y en Córdoba, Vox ‘ataca’ y está a un 1% de hacerse con el escaño que, de momento, le pertenece a los populares.

La excepción es Sevilla, feudo socialista donde el PP sería la siguiente formación en beneficiarse del reparto de escaños, pero el PSOE le aventaja en 5 puntos, lo que hace casi imposible el vuelco. Pese a todo, Juanma Moreno lograría en el recuento final de escaños en la provincia, dos diputados más que María Jesús Montero.