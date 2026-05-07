‘Mask Singer’: ¿quién eran Chihuahua y Loro, máscaras eliminadas ayer, 6 de mayo?

El pasado miércoles 6 de mayo, los espectadores de Antena 3 pudieron disfrutar de una nueva entrega de la quinta temporada de Mask Singer. De esta forma, Ana Milán, Juan y Medio, Ruth Lorenzo y Boris Izaguirre volvieron a ejercer como investigadores, para tratar de averiguar qué famosos se esconden bajo las sorprendentes máscaras de esta edición. Después de que la semana pasada pudiéramos conocer que Cayetana Guillén Cuervo y Paco Roncero se encontraban bajo Planta Carnívora y Bocata de Calamares, respectivamente, ha llegado el momento de conocer la identidad de dos nuevas máscaras.

¿Quién era Chihuahua, de ‘Mask Singer 5’?

Una de las grandes protagonistas de la noche fue, sin duda, Chihuahua. Una noche más, sorprendió a todos con su sorprendente actuación. En este caso, escogió un mítico tema de KC and the Sunshine Band, como es Please Don’t Go. Todo ello mientras las pistas no hicieron más que confundir notablemente a los investigadores que, de forma ocasional, estaban acompañados por la humorista Susi Caramelo.

Después de ser escogida para dar a conocer su identidad, los investigadores y la invitada hicieron sus apuestas finales. Boris Izaguirre aseguró que Chihuahua era Haydée Michelle, Ruth Lorenzo apostó por Jessica Goicoechea, Juan y Medio por Paulina Rubio, Ana Milán por Violeta Mangriñán y, por último, Susi Caramelo creyó que, tras esta máscara, estaba María Valverde. Pero ninguno de ellos estuvo ni tan siquiera cerca de adivinar.

Y es que nadie vio venir que quien se escondía detrás de Chihuahua era Begoña Villacís. Visiblemente emocionada, la ex política se pronunció sobre la experiencia: «Tenéis un equipo maravilloso. Yo tengo muchísimo sentido del ridículo, pero luego decía: si te lo vas a pasar superbién… Y claro, realmente la que te ríes eres tú». Además, reaccionó a las apuestas de los investigadores: «A mí cuando me decían Jessica Goicoechea, me parecía maravilloso. Normal que me quisieran desenmascarar».

¿Quién era Loro?

A pesar de la gran actuación con Me has invitado a bailar de Dani Fernández, en el que la máscara demostró que tenía muchas tablas y presencia en el escenario, no convenció lo suficiente al público allí presente para continuar en Mask Singer. Por lo tanto, los investigadores y la invitada debían compartir sus apuestas finales.

En este caso, partiendo de la base de que tenían serias dudas de si se trataba de un hombre o una mujer, finalmente dijeron quién creían que se escondía bajo esta máscara. Juan y Medio aseguró que era Alberto Chicote, mientras que Ruth Lorenzo apostó por Santiago Segura y Boris Izaguirre por Roberto Carlos. Ana Milán dio el nombre de Mercedes Milá, mientras que Susi Caramelo se sumó al barco de Juan y Medio, también apostando por el cocinero.

De nuevo, ninguno de ellos estuvo ni tan siquiera cerca de adivinar, puesto que, detrás de Loro, se escondía María del Monte. ¡Consiguió despistar por completo a los investigadores de Mask Singer! La sevillana consiguió de lleno su objetivo: «A mí me dijeron que no te pillen. Y no me han pillado». Eso sí, no dudó en dirigirse a Juan y Medio, al recordarle una de sus tantas teorías: «Juan, tú dijiste: nada de lo que tiene se lo ha ganado cantando». El presentador seguía descolocado: «Yo hace 30 años que la conozco, hemos coincidido un millón y medio de veces, y en ningún momento me has hecho sospechar».