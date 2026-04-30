‘Mask Singer’: ¿quiénes eran Planta Carnívora y Bocata de Calamares, máscaras eliminadas ayer, 29 de abril?

El pasado miércoles 29 de abril, los espectadores pudieron disfrutar de una nueva entrega de la quinta edición de Mask Singer. De esta manera, tras descubrir la identidad de dos sorprendentes máscaras como eran Labios y Chanclas, ahora ha llegado el momento de tratar de averiguar qué famosos se esconden en las otras. Ana Milán, Boris Izaguirre, Ruth Lorenzo y Juan y Medio, investigadores de esta temporada, han intentado sacar sus conclusiones. De hecho, uno de ellos pulsó el «delatador» con Clavel: Ruth Lorenzo tuvo claro que, detrás de esta máscara, se escondía Rosa López, pero se equivocó. Eso sí, Ana Milán sí que tuvo su primer acierto de la edición.

¿Quién era Bocata de calamares, de ‘Mask Singer 5’?

Aunque lo dio todo con su versión de Princesas, uno de los clásicos de Pereza, parece que no convenció a los allí presentes para su continuidad en el concurso. Por ese mismo motivo, tuvo que dar a conocer su identidad. En ese momento, Juan y Medio y Ruth Lorenzo estaban convencidos de que era David Bustamante, mientras que Ana Milán apostó por Juan del Val y Boris Izaguirre con Iker Casillas.

A pesar de los esfuerzos de los investigadores, lo cierto es que ninguno de ellos estuvo cerca de adivinar. Y es que quien se encontraba tras Bocata de calamares era nada más y nada menos que Tomás Roncero. Como no podía ser de otra manera, el periodista deportivo dejó a todos descolocados. «En El Chiringuito me he entrenado mucho. No he hecho nada especial. Yo era muy mal bailarín, pero era atrevido. Me ha gustado siempre dejarme llevar por las emociones. Estoy feliz», aseguró, tras darse a conocer su identidad.

¿Quién era Planta Carnívora?

La canción que interpretó en su primera noche en Mask Singer 5 fue Madrid City de Ana Mena y, aunque trató de despistar a los investigadores, lo cierto es que no lo ha conseguido del todo. Y es que Boris Izaguirre creyó que era Paulina Rubio, Juan y Medio estaba convencido de que era la propia Ana Mena, mientras que Ruth Lorenzo apostó por Mónica Naranjo. A pesar de todo, Ana Milán lo tenía muy claro: era Cayetana Guillén Cuervo. ¡Y ha acertado de lleno!

Bajo la máscara de Planta Carnívora se encontraba la hija de Gemma Cuervo, que no tardó en reconocer lo sumamente triste que estaba por haber tenido que dar a conocer su identidad. «Estoy supertriste, me lo he currado muchísimo», reconoció, todo ello mientras Ana Milán bajó al escenario para darle un gran abrazo. Todo ello mientras Cayetana aseguró que le había hecho muchísima ilusión que le hubiesen comparado con grandes estrellas como Paulina Rubio, Ana Mena y Mónica Naranjo. ¡Y no es para menos!

Lo que es un hecho es que esta quinta temporada de Mask Singer no está dejando indiferente a nadie, puesto que bajo las máscaras estamos descubriendo a celebridades muy reconocidas en nuestro país, pero también a nivel internacional. De hecho, están consiguiendo que los investigadores no estén dando en el clavo a la hora de averiguar quiénes se esconden tras las máscaras. ¡Y eso lo hace todo mucho más divertido!