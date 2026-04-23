‘Mask Singer’: ¿quiénes eran Labios y Chanclas, máscaras eliminadas ayer, 22 de abril?

El pasado miércoles 22 de abril, los espectadores de Antena 3 pudieron disfrutar de una nueva gala de Mask Singer presentada por Arturo Valls. De esta manera, no solamente pudimos conocer nuevas máscaras tras el adiós de Fregona y Caracol, que eran Martina Navratilova y Salva Reina respectivamente, sino que también conocimos la identidad de dos nuevos participantes. Si hay algo que está llamando poderosamente la atención de esta quinta temporada, es lo sumamente perdidos que están Ana Milán, Ruth Lorenzo, Boris Izaguirre y Juan y Medio como investigadores. ¡Y es que les está costando horrores tratar de averiguar quiénes se esconden bajo las máscaras! Pero, poco a poco, parece que van encontrando la forma de acertar.

¿Quién era Labios, de ‘Mask Singer 5’?

Después de que varias máscaras se enfrentasen en la primera parte de la gala, llegó el momento de las votaciones y, de esta forma, descubrimos que Labios fue quien menos convenció a los allí presentes. Por lo tanto, tenía que dar a conocer su identidad. Juan y Medio apostó por Keira Knightley, mientras que Ana Milán se decantó por Kylie Minogue. En cuanto a Boris Izaguirre, desveló que su apuesta era Geri Halliwell, ex Spice Girl, mientras que Ruth Lorenzo vaticinó que se trataba de Victoria Beckham.

De nuevo, ninguno de los cuatro estuvo ni tan siquiera cerca de adivinar, puesto que, detrás de Labios, se encontraba nada más y nada menos que Samantha Fox. La cantante, actriz y modelo británica se mostró encantada de haber tenido la oportunidad de participar en el programa, puesto que reconoció ser «una gran fan de Mask Singer».

«No puedo creer que esté en el programa, especialmente en España, mi segundo hogar. Viví muchos años aquí, tuve un novio español, el torero Rafa Camino», reconoció. En cuanto al disfraz, aseguró que jamás se había imaginado llevar un atuendo así, pero le fascinaba: «Primero pensé que eran demasiado grandes y tenía que caminar como un robot. No podía ver los pies».

¿Quiénes eran Chanclas?

Después de que varias máscaras se enfrentasen, llegó el momento de desvelar la identidad de una de ellas y la escogida para tal fin fue Chanclas. A pesar de que se estrenó en esta gala, también fue el programa en el que desveló su identidad. Aunque bueno, habría que hablar en plural, ya que, en realidad, se escondían dos.

De nuevo, ninguno de los investigadores acertó. Ana Milán estaba convencida de que eran David Summers y Rafa Gutiérrez, mientras que Juan y Medio apostó por Francisco y Cayetano Rivera. Boris Izaguirre creyó que eran Miguel Ángel Silvestre y Miguel Ángel Muñoz, mientras que Ruth Lorenzo apostó por Andreu Buenafuente y Silvia Abril.

Pero nada más lejos de la realidad, puesto que, nada más quitarse las máscaras, los investigadores de Mask Singer llegaron a la conclusión de que era algo imposible de adivinar: ¡Eran Trancas y Barrancas, las hormigas de El Hormiguero!

«Éramos nosotros, imposible de adivinar. Este disfraz tan grande no es fácil de manejar», comentaron. Todo ello mientras reconocieron que Pablo Motos no tenía ni la menor idea de su participación en Mask Singer. Debemos recordar que es la primera vez que ocurre algo similar en la edición española de este programa, pero no en su historia, puesto que en Estados Unidos fuimos testigos de cómo, detrás de Caracol, se encontraba la Rana Gustavo.