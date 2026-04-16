‘Mask Singer’: ¿quiénes eran Fregona y Caracol, máscaras eliminadas ayer, 15 de abril?

El pasado miércoles 15 de abril, los espectadores de Antena 3 pudieron disfrutar de una nueva entrega de Mask Singer, en la que pudimos conocer a nuevas máscaras. Después de conocer la identidad de Micrófono (Elle McPherson) y Semáforo (Schuster), era el momento de descubrir la identidad de otros dos participantes de esta quinta edición. Lo cierto es que las nuevas máscaras han conseguido despistar muchísimo a los investigadores, tanto es así que Ana Milán, Ruth Lorenzo, Boris Izaguirre y Juan y Medio estaban completamente descolocados. De hecho, estaban tan desubicados que, una vez descubrieron la identidad de las dos máscaras eliminadas de la noche, se quedaron aún más sin palabras, como no podía ser de otra manera.

¿Quién era Fregona, de ‘Mask Singer 5’?

Después de enfrentarse a uno de los famosos triduelos del programa presentado por Arturo Valls, parece que esta máscara fue una de las dos menos votadas de la noche. ¿Y eso qué significaba, exactamente? Que debía dar a conocer su identidad. De una vez por todas, ¡saldríamos de dudas!

Lo que nadie imaginaba es que, detrás de Fregona, iba a estar una leyenda del tenis, como es el caso de Martina Navratilova. Por eso, cuando se quitó la máscara, la reacción de todos fue verdaderamente impresionante. ¡Y no es para menos! Como es de esperar, Martina se tomó a humor su máscara: «Si juego con esto, seguramente me ganarías. Pero si Rafa Nadal llevara esto, yo le ganaría. Me obsesiona que los suelos estén limpios, así que me viene al pelo».

La que estuvo más cerca de acertar fue Ana Milán, puesto que aseguró que, tras esta máscara, se escondía Serena Williams. Ruth Lorenzo, por su parte, quiso aplaudir a la tenista, puesto que, a pesar de que no era cantante, lo cierto es que lo hacía muy bien. Todo ello mientras Arturo Valls aprovechó para preguntar a Martina Navratilova por Carlos Alcaraz. Ella no tardó en responder con sinceridad: «¿Qué no voy a opinar de él? Es un fenómeno; pagaría por verle jugar. No podría decir lo mismo de muchos jugadores, pero de él sí. Es un gran embajador para el deporte y para España», explicó.

¿Quién era Caracol?

Después de un nuevo triduelo, la máscara que menos convenció a los allí presentes fue la de Caracol, por lo que tuvo que desenmascararse. Lo que nadie esperaba es que fuese nada más y nada menos que Salva Reina. De nuevo, ninguno de los investigadores acertó, puesto que Juan y Medio apostó por Florentino Fernández, Ana Milán por Roberto Leal, Boris Izaguirre por Carlos Sainz y, finalmente, Ruth Lorenzo creyó que era David Meca. Pero nada más lejos de la realidad.

Como era de esperar, Salva Reina no dudó en aprovechar la ocasión para confesar lo mucho que había disfrutado de la experiencia: «Me encantó la propuesta, me pareció muy divertida, yo nunca había cantado, y he grabado más; lo que pasa es que os lo vais a perder». Y añadió: «Nunca he tenido un secreto tan secreto».