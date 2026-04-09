‘Mask Singer’: ¿quién era Micrófono, primera máscara eliminada de la quinta temporada?

Este miércoles 8 de abril, los espectadores de Antena 3 han podido ser testigos de uno de los estrenos más esperados de la temporada. Nos referimos, como no podía ser de otra manera, a la quinta temporada de Mask Singer. Tras la emisión de El Hormiguero de Pablo Motos, el programa presentado por Arturo Valls comenzó y lo hizo a lo grande: con tres actuaciones que no han dejado indiferente a nadie. Nos referimos a Loro, Micrófono y Momia, protagonistas del primer triduelo de la noche y también de la edición. Después de sus actuaciones y de una ajustada votación, la máscara menos votada ha sido Micrófono y, por tanto, ha tenido que desvelar su identidad.

Debemos recordar que el hecho de que hablase en inglés fue algo que descolocó por completo a los investigadores. Aun así, Juan y Medio apostó por Scarlett Johansson, mientras que Ana Milán creyó que era Carla Bruni. En cuanto a Boris Izaguirre, se quedó con Naomi Campbell y Ruth Lorenzo con Elsa Pataky. Llegó el momento de la verdad, y Micrófono se vio obligado a quitarse la máscara para desvelar su identidad. Todos los espectadores se han quedado completamente sin palabras al descubrir que, tras Micrófono, estaba nada más y nada menos que Elle Macpherson, reconocida top model.

Ante la sorpresa de todos, la australiana no tardó en pronunciarse: «Muchas gracias, ha sido muy divertido». Lejos de que todo quede ahí, quiso ir mucho más allá: «Me lo he pasado genial». Ruth Lorenzo quiso mostrarse agradecida por haber aceptado formar parte de esta edición y, además, tanto ella como el resto de investigadores quisieron respuestas a sus pistas.

Entre otras cuestiones, el vínculo de Elle Macpherson con Woody Allen viene dado desde hace años, cuando hizo una película con él en sus inicios profesionales. Por si fuera poco, en la pista extra cuando habló de sirenas, viene dado por una película que llevaba ese nombre en la que trabajó con Hugh Grant.

A pesar de que no es cantante, sí que ha tenido ayuda en casa, puesto que su pareja es músico. Eso sí, aunque ha intentado ganar el duelo a Momia y Loro, lo cierto es que ha sido un gran inicio de temporada. Y es que nada hacía presagiar que, tras Micrófono, iba a estar una de las modelos más conocidas en todo el mundo. ¡Es una auténtica barbaridad!