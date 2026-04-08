Todas las pistas de Loro de ‘Mask Singer 5’: teorías para saber quién es

No es ningún secreto que, poco a poco y con el paso del tiempo, Mask Singer se ha convertido, indudablemente, en uno de los programas de televisión que más éxito continúa cosechando en Antena 3. Esto no es producto de la casualidad, puesto que todo el equipo que hay detrás hace un excepcional trabajo para continuar dejando completamente sin palabras a los seguidores del formato, a la hora de convencer a las más grandes estrellas para esconderse tras las impresionantes máscaras que preparan. Recientemente, en la edición anterior, Abraham Mateo consiguió llevarse la victoria tras cautivar a todos detrás de Mosca. Ahora, en Mask Singer 5, conocemos a nuevas máscaras, entre las que se encuentra Loro.

En este caso, esta máscara se ha convertido en el animal más cantarín de la quinta temporada del programa presentado por Arturo Valls. Es más, todo parece apuntar a que esta ave está más que preparada para sobrevolar el escenario de Mask Singer e, incluso, llegar a coronarse como la gran sorpresa de esta edición. Lo que es un hecho es que, con su participación en el concurso, busca no dejar indiferente a nadie. ¿Logrará que Ana Milán, Boris Izaguirre, Juan y Medio y Ruth Lorenzo no adivinen su identidad?

Pistas y teorías de Loro, de ‘Mask Singer 5’