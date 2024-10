Mosca: todas las pistas y teorías de esta máscara de Mask Singer 4

Mask Singer, poco a poco y con el paso de los años, se ha convertido en uno de los programas de entretenimiento más vistos y seguidos de los últimos tiempos. Y siendo honestos, no es para menos. Cada vez tenemos más claro que Atresmedia acertó de lleno con este proyecto que, pase lo que pase, jamás deja indiferente a nadie. Es más, con cada edición que pasa, consiguen dejarnos aún más sin palabras. En esta cuarta temporada, los investigadores son Javier Calvo, Javier Ambrossi, Alaska y Ana Milán. Los cuatro tienen por delante una arriesgada misión, que no es otra que intentar descubrir quiénes se encuentran bajo las impresionantes máscaras que han confeccionado para esta esperadísima edición. Una de las que más ha llamado la atención, en muchísimos aspectos, ha sido Mosca. Entre otras cuestiones, por el buen rollo que ha trasmitido desde el primer momento a los cuatro investigadores.

Mosca ha sido una de las máscaras que actuó en el estreno de Mask Singer 4. No lo tuvo fácil, puesto que en la primera noche de esta cuarta temporada tuvo grandes competidores, como fueron Oveja, Corazón, Tiburón, Panda y Palomitas. Es más, estos dos últimos fueron desenmascarados. Así pues, los espectadores pudieron saber que tras Panda se escondía una leyenda del atletismo estadounidense como es el caso de Carl Lewis y que, bajo la máscara de Palomitas, estaba una de las presentadoras y actrices más reconocidas de nuestro país: Ana Obregón. Por lo tanto, sus identidades fueron toda una sorpresa y que nos hace ver que esta edición va a superar a todas las anteriores, en muchísimos aspectos. Ahora bien, es el momento más que perfecto para ponernos en la piel de los investigadores para tratar de averiguar quién se esconde tras Mosca. Estas son las pistas y las teorías que se manejan hasta el momento.

Pistas de Mosca, de Mask Singer 4

«Soy ágil, rápida y una excelente voladora»

«Soy una mosca que brilla con luz propia»

«Mi especie existe desde hace millones de años»

En el Tragapistas, Mosca confesó que se tatuaría la palabra Calderón

Teorías sobre Mosca, de Mask Singer 4

Tras escuchar las primeras pistas de esta máscara y poder disfrutar de su primera actuación, donde interpretó As It Was de Harry Styles, los investigadores comenzaron a hacer su trabajo. De esta forma, Javier Calvo, Javier Ambrossi, Alaska y Ana Milán hicieron saber a Arturo Valls cuáles eran sus predicciones:

Javier Ambrossi: Lola Lolita

Lola Lolita Javier Calvo: Itzan Escamilla

Itzan Escamilla Ana Milán : Pablo Motos

: Pablo Motos Alaska: Marta Jiménez

¿Cómo ver Mask Singer 4? (online y tv)

Es más que evidente que esta cuarta edición es, indudablemente, una de las más esperadas de los últimos tiempos. Y siendo honestos, no es para menos. Entre otras cuestiones porque si hay algo que ha caracterizado a Mask Singer durante su etapa en Antena 3 es que siempre ha sabido superarse. Cada vez queda más claro que no hay ningún tipo de límite para ellos.

Si no quieres que te lo cuenten, no te pierdas ningún programa de Mask Singer 4. Podrás disfrutarlos en directo cada miércoles, a partir de las 22:45 horas, en Antena 3. Debido a que quieren proteger lo máximo posible las identidades que se ocultan bajo las máscaras, no se publica el siguiente programa en exclusiva en atresplayer. Eso sí, la entrega que se emita en Antena 3, desde que finaliza su emisión, está disponible en la plataforma de streaming de Atresmedia. ¡No te lo puedes perder!