Sale a la luz la razón por la que Mario Vaquerizo y Alaska nunca han tenido hijos

Olvido Gara, más conocida como Alaska, es una de las figuras más icónicas de la música y la cultura en España. Su aparición en el podcast ‘A solas con…’, presentado por Vicky Martín Berrocal, ha permitido a los seguidores de la artista conocer aspectos profundos y personales de su vida. Durante esta charla, la artista no solo reflexionó sobre su trayectoria profesional y su visión sobre las relaciones humanas, también reveló detalles hasta ahora desconocidos sobre una de las decisiones más significativas que ha marcado su matrimonio con Mario Vaquerizo: la elección de no tener hijos. Nosotros hemos descubierto qué hay detrás de esta postura.

Esta decisión no fue fruto de un rechazo absoluto a la idea, más bien es el resultado de una reflexión sobre su estilo de vida y las prioridades de la pareja. «Mario siempre decía que quería hijos, pero luego veías cómo era su día a día y te dabas cuenta de que no encajaba», ha comentado al respecto. Con una mezcla de humor y sinceridad, la artista explicó que la rutina de fiestas, la vida nocturna y el amor por la libertad que ambos comparten eran incompatibles con la responsabilidad de criar a un niño.

Alaska describió cómo, en los primeros años de su matrimonio, Mario expresaba un interés por formar una familia, impulsado en parte por su entorno familiar, al que describe como «muy tradicional». Sin embargo, esos deseos chocaban con las actividades que ambos disfrutaban y que se han convertido en el sello distintivo de su relación. «No puedes querer estar de ‘chill out’ hasta las diez de la mañana y al mismo tiempo ser padre. Son cosas que no casan», afirmó con una sonrisa, dejando claro que ambos priorizaron vivir una vida plena según sus propios términos.

Alaska se sincera sobre la maternidad

La cantante, quien siempre se ha destacado por su perspectiva crítica y su independencia, añadió que la decisión de tener hijos no puede ser unilateral. «No se pueden tener hijos solo para satisfacer a la otra persona. Es algo que debe nacer de ambos, con claridad y convencimiento». Este enfoque pragmático, combinado con una fuerte conexión emocional, ha sido fundamental para mantener su matrimonio sólido durante más de dos décadas.

Más allá de las decisiones sobre la familia, Alaska reflexionó sobre los pilares de su relación con Mario. Según explicó, la pasión es un elemento imprescindible para mantener viva la llama del amor. «Si la pasión desaparece, la relación se convierte en una simple amistad. Y para mí, ese sería el punto final», comenta cuando Vicky Martín Berrocal le pregunta sobre el tema. Estas declaraciones ponen de manifiesto la importancia que ambos otorgan a mantener la autenticidad y el deseo en su vínculo.

Alaska y Mario, un equipo perfecto

Alaska y Mario son mucho más que una pareja. Son un emblema de la contracultura madrileña. Desde su matrimonio en 1999, ambos han sido referentes de un estilo de vida marcado por la creatividad, la diversión y la libertad. Este enfoque les ha permitido construir una relación que desafía los estereotipos y las expectativas sociales, especialmente en lo que respecta a la maternidad.

La pareja ha sido un punto de referencia para quienes buscan vivir sin someterse a las normas tradicionales. Su vida nocturna, sus proyectos artísticos y su capacidad para reinventarse constantemente han sido la clave de su éxito tanto en lo personal como en lo profesional.

¿Cómo se encuentra Mario Vaquerizo?

Además de hablar sobre decisiones de vida, Alaska también explicó el complicado periodo que atraviesan tras el accidente sufrido por Mario Vaquerizo en un concierto en Cáceres. Durante la caída, el artista sufrió la fractura de dos vértebras, lo que lo llevó a un largo periodo de reposo y rehabilitación. Según explicó Alaska, su recuperación ha sido lenta, pero su optimismo y fortaleza no han flaqueado.

«Ha sido un mes difícil, pero Mario no ha perdido la sonrisa en ningún momento», declara la cantante ante los micrófonos de una conocida agencia. Aunque el collarín y las secuelas físicas todavía son visibles, destacó que lo más preocupante ha sido el impacto en la visión de Mario, quien ahora enfrenta un proceso de rehabilitación ocular. «Los ojitos son lo que más está costando. Pero él tiene ánimo y está poniendo todo de su parte para volver a la normalidad».

La historia de Alaska y Mario Vaquerizo es un ejemplo de cómo las relaciones y las decisiones personales no tienen por qué ajustarse a moldes preestablecidos. Su elección de no tener hijos no es un rechazo a la idea de formar una familia, sino una declaración de amor por la vida que han elegido vivir juntos.

Mientras Mario se recupera de su accidente y ambos miran hacia el futuro, queda claro que su relación sigue siendo tan sólida y especial como el primer día. El matrimonio, pese a todo lo que se ha insinuado sobre el tema, atraviesa un momento perfecto. Ni están en crisis ni piensan separarse, como han insinuado sus detractores.