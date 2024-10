El estado de salud de Mario Vaquerizo sigue siendo preocupante casi diez días después de sufrir una aparatosa caída desde el escenario del festival Horteralia, donde actuaba junto a su grupo Nancys Rubias. El marido de Alaska se subió a un giratutto, una plataforma giratoria que desde hace meses ha utilizado en sus conciertos, pero al bajarse de él sufrió un desvanecimiento que le hizo caer hasta el suelo llevándose un enorme golpe que podría haber sido «mortal», tal y como ha comentado. El artista perdió el conocimiento durante unos minutos y fue trasladado a un hospital, donde estuvo un día y medio en observación antes de recibir el alta. En su vuelta a Madrid los problemas fueron apareciendo y ha tenido que ser ingresado de nuevo, por lo que El Hormiguero ha querido hablar con él desde la cama del hospital en el que se encuentra.

Antes de la entrevista a Ca7riel y Paco Amoroso, Pablo Motos ha conectado con él para saber cómo se encuentra y los espectadores han podido ver a Vaquerizo postrado en una cama y con un enorme collarín para evitar más lesiones. Pese a que ha aparecido con su habitual buen humor, ha confesado que no siempre puede estar «tan arriba» y que se ha llegado a permitir tener momentos tristes, pero celebra que esta en manos de grandes profesionales que le están llevando en su recuperación. Aunque lo contaba con humor, lo cierto es que su relato ha sido de lo más duro, ya que a sus problemas en las vértebras se su suman los de visión: «Ahora mismo os estoy viendo como si fuera en braille (el sistema de escritura y lectura para invidentes) porque he perdido un poco de visión, no la tengo clara porque la contusión fue tan fuerte que me ha afectado a los dos ojos».

Para quitarle importancia, al presentador se lo ha explicado con humor: «A ti Pablito, que normalmente te veo guapísimo, hoy te veo borrosito. Pero las facciones son las mismas: mismo pelazo y sonrisa». Aunque ha aparecido cargado de optimismo, Vaquerizo ha desvelado que tiene una larga recuperación por delante y que los médicos le han pedido mucha calma e ir «muy despacio».

«Me han dicho que el pronóstico es reservado, por lo que ellos tampoco se quieren venir muy arriba», ha contado a los espectadores de Antena 3. Él sí ha querido explicar que tiene daños en «varias vértebras, en las lumbares» y que tiene «el cuello un poco a la virulé», lo que significa que necesitará mucho reposo en las próximas semanas antes de comenzar a recuperar su vida normal.

Los problemas de vista de Mario Vaquerizo

Pese a los problemas, sí que ha dado detalles de lo que le ocurre: «Es cierto que no ha habido ningún corte que haya afectado al nervio óptico, pero está inflamado», motivo por que el que deberá esperar a que baje la inflamación para ir recuperándose. «Tengo mucho líquido acumulado que no me permite ver con nitidez. Esto va a ir lento. Leo de izquierda a derecha porque veo poquito a poco», ha contado.

Preguntado por cómo lleva el no poder fumar o tomar cerveza, Vaquerizo ha bromeado con que «este golpe a mí me ha dejado peor de lo que estaba». Lejos de lo que muchos pudieran pensar, está llevándolo bien: «No echo de menos la cerveza, no echo de menos el tabaco». Cuenta con ayuda de parches de nicotina, aunque ha bromeado porque piensa que su adicción al tabaco no es tan grande: «Ni que fuera Tabacalera Española».

Aunque el sentido del humor en varios momentos puede perderlo, ha explicado en su conexión con El Hormiguero que todos estos medicamentos le han provocado tener más hambre y, aunque pueda parecer mentira, hablar todavía más. Sobre la comida, tiene miedo de engordar demasiado y dejar de ser «la Nancy esbelta» para convertirse en «la Nancy gordinflona».

También ha querido agradecer a todo el mundo que está a su lado en estos momentos, especialmente a Alaska, su mujer: «Era la mujer de mi vida ahora es más, ahora también es mi enfermera sexy». No se ha olvidado de todos los amigos y compañeros que se han preocupado por su estado en estos últimos días: «Voy a llegar a ser casi tan famoso como tú, Pablo Motos. Todo el mundo me ha felicitado. Estoy en caídas por detrás de Juan Gabriel y de Madonna. Ese tipo de cosas hace que lo vivas todo con mucha alegría», así ha finalizado.