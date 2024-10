¿Quiénes son Corazón en Mask Singer 4? Pistas y teorías

No es ningún secreto que Mask Singer, poco a poco y con el paso de los años, se ha convertido en uno de los programas de televisión que más éxito sigue cosechando en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. Es más que evidente que Atresmedia acertó de lleno con este proyecto, que acaba de estrenar nada más y nada menos que su cuarta edición. Por lo tanto, nuevas máscaras se han subido al escenario para intentar no ser descubiertos por los investigadores, que este año son Javier Calvo, Javier Ambrossi, Ana Milán y Alaska. Los cuatro están atentos a cada actuación para tratar de averiguar la identidad de la persona que se esconde tras la máscara. Una de las que más ha llamado la edición en esta cuarta edición es Corazón, donde encontramos a una pareja que, entre otras cuestiones, desprende no solamente mucha complicidad, sino también mucho amor.

Corazón ha sido una de las primeras máscaras en aparecer en Mask Singer 4. Algo que no es para nada sencillo, puesto que contaban con grandes competidores en la noche del estreno. Y es que esta doble máscara tenía que enfrentarse a Tiburón, Oveja, Mosca, Palomitas y Panda. De hecho, estos dos últimos acabaron siendo desenmascarados. Por un lado, Carl Lewis se encontraba bajo Panda mientras que Ana Obregón estaba tras Palomitas. Como no podía ser de otra manera, fueron dos grandes descubrimientos y una forma verdaderamente perfecta de dar el pistoletazo de salida a esta cuarta temporada, una de las más esperadas de los últimos meses. Ahora bien, es el momento más que perfecto para ponernos en la piel de los investigadores, para así tratar de averiguar quiénes se esconden tras la peculiar máscara de Corazón. Estas son las pistas y las teorías que se manejan hasta el momento.

Pistas de Corazón, de Mask Singer 4

«Juntos somos el corazón por excelencia»

«Somos el órgano más amenazado, de ahí nuestro espíritu de lucha»

«Tripa vacía, corazón sin alegría»

En el Tragapistas, Corazón ha confesado que se tatuarían un tango

Teorías sobre Corazón, de Mask Singer 4

Después de conocer las pistas, los investigadores comenzaron a hacer su trabajo para tratar de atar cabos y, por ende, descubrir quiénes se encuentran detrás de esta curiosa y sorprendente máscara. Así pues, no tardaron en comunicar a Arturo Valls cuáles son sus predicciones:

Javier Ambrossi : Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz

: Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz Javier Calvo : Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz

: Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz Ana Milán : Tamara Falcó e Íñigo Onieva

: Tamara Falcó e Íñigo Onieva Alaska: Tamara Falcó e Íñigo Onieva

¿Cómo ver Mask Singer 4? (online y tv)

Como hemos mencionado, esta edición es una de las más esperadas de los últimos tiempos. Y es que si hay algo que ha caracterizado a Mask Singer durante su etapa en Antena 3 es que siempre ha sabido superarse. ¡Con creces! Es un hecho que no hay ningún tipo de límite para ellos. Por eso son cada vez más los espectadores que no se pierden una sola entrega.

Así pues, si tú tampoco quieres perderte ningún programa de Mask Singer 4, podrás disfrutarlos en directo cada miércoles, a partir de las 22:45 horas, en Antena 3. Debido a que quieren salvaguardar las identidades que se ocultan bajo las máscaras hasta el último momento, no se publica el siguiente programa en exclusiva en atresplayer. Eso sí, la entrega que se emita en Antena 3, desde que finaliza su emisión, está disponible en la plataforma de streaming de Atresmedia. ¡No te lo puedes perder!