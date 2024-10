¿Quién es Tiburón en Mask Singer 4? Pistas y teorías

No es ningún secreto que, poco a poco y con el paso del tiempo, Mask Singer se ha convertido en uno de los programas de televisión que más éxito continúa cosechando en nuestro país, temporada tras temporada. Esto no es producto de la casualidad puesto que todo el equipo hace un excepcional trabajo para conseguir dejar a la audiencia sin palabras, no solamente por las propias máscaras sino también a la hora de descubrir quiénes se esconde bajo ellas. El pasado miércoles 16 de octubre, los espectadores pudieron disfrutar del estreno de Mask Singer 4 presentado por Arturo Valls. En esta ocasión, los investigadores eran Javier Ambrossi, Javier Calvo, Alaska y Ana Milán. Los cuatro tienen la labor de tratar de descubrir quiénes se esconden bajo las nuevas máscaras. Una de las que más llamó la atención de esa primera tanda, sin lugar a dudas, fue Tiburón. ¡El buen rollo que desprendía no dejó indiferente a nadie!

Como no podía ser de otra manera, esta máscara no lo tuvo para nada fácil. Y es que esa primera noche de la cuarta temporada de Mask Singer, Tiburón se enfrentaba a grandes rivales como fueron Mosca, Corazón, Oveja, Palomitas y Panda. De hecho, estos dos últimos acabaron convirtiéndose en los primeros desenmascarados de esta esperada edición. La audiencia tuvo la oportunidad de descubrir que tras Palomitas estaba una mítica actriz y presentadora española como es Ana Obregón mientras que, bajo la máscara de Panda, se encontraba una espectacular leyenda del atletismo estadounidense como es Carl Lewis. Por el momento, el resto de identidades son todo un misterio. Así pues, estamos ante el instante más que perfecto para ponernos en la piel de los investigadores para hacer un repaso a las pistas y diversas teorías que, actualmente, existen respecto a Tiburón. ¿Lograremos saber qué celebridad se esconde tras esta máscara?

Pistas de Tiburón, de Mask Singer 4

«Si me muevo bien en el agua, en los chiringuitos lo flipáis»

«El movimiento de mis caderas causa furor a pie de playa»

«Me llueven las ofertas»

En el Tragapistas, Tiburón ha confesado que se tatuaría un Triángulo.

Teorías sobre Tiburón, de Mask Singer 4

Esta máscara llenó de buen rollo el escenario del programa de Antena 3. Y lo hizo con una canción que le venía como anillo al dedo: El Tiburón, de Henry Mendez. Gracias a esto, los cuatro investigadores comenzaron a hacer su trabajo. No tardaron en hacer saber a Arturo Valls cuáles eran sus primeras teorías sobre esta máscara:

Javier Ambrossi : Dani Rovira

: Dani Rovira Javier Calvo : Joaquín Sánchez

: Joaquín Sánchez Ana Milán : Joaquín Sánchez

: Joaquín Sánchez Alaska: Leo Harlem

¿Cómo ver Mask Singer 4? (online y tv)

Los espectadores de este sorprendente programa podrán disfrutar de una nueva entrega cada miércoles, a partir de las 22:45 horas, en Antena 3. Debemos tener en cuenta que, a diferencia de otros programas que no son en directo, en atresplayer no se encuentra el programa de la semana siguiente para tratar de salvaguardar el misterio para todos los seguidores de Mask Singer 4.

Aun así, puedes verlo en directo cada miércoles tanto en Antena 3 como en la plataforma de streaming atresplayer. Una oportunidad única para jugar en familia a ser investigadores y tratar de averiguar qué celebridades se esconden tras las nuevas e impresionantes máscaras que participan en esta edición.