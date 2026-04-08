‘Mask Singer’: horario y cómo ver el estreno de la quinta edición (online y tv)

Antena 3 vuelve a reorganizar su programación televisiva. Después de una larga espera, la cadena líder de Atresmedia vuelve a acoger en el prime time de sus noches a Mask Singer. El popular formato de máscaras y disfraces regresa y lo hace de la mano de muchas novedades. Con Arturo Valls como maestro de ceremonias, el programa dará inicio a su quinta edición por todo lo alto. Una aventura donde la audiencia podrá ver a Ana Milán, Juan y Medio, Ruth Lorenzo y Boris Izaguirre como componentes del jurado. Y es que, con estos nombres confirmados, podría decirse que las risas ya están aseguradas.

Las ganas de ver una nueva edición de Mask Singer son muchas entre los espectadores. Pues, tal y como se ha podido saber, el formato vuelve tras casi dos años de la emisión de la cuarta temporada. Asimismo, los concursantes tendrán el mismo objetivo: intentar que no descubran su identidad. Los 12 participantes enmascarados son divididos en dos grupos. Aunque solamente puede haber un ganador, aparecerán los Wild Cards. Como bien saben los seguidores del programa, estos participantes son seis nuevas máscaras que intentarán incorporarse a la competición y ocupar la plaza que queda libre. Todo ello sumado a la incorporación del QR de las máscaras, una nueva mecánica.

Asimismo, según ha anunciado Atresmedia, el programa comenzará con las actuaciones de Micrófono, Loro, Chihuahua, Semáforo, Labios y Momia. Una serie de presentaciones que prometen no dejar indiferente a nadie. Por ello, y debido a que se trata de uno de los estrenos más esperados del 2026, realizamos un repaso sobre cómo ver este gran estreno. ¡Todos los detalles!

Horario y cómo ver la nueva edición de ‘Mask Singer’

Tal y como se ha anunciado de manera oficial, el formato dará el pistoletazo de salida este miércoles, 8 de abril. De esta manera, tras la emisión diaria de El Hormiguero, el público podrá ver el gran estreno de Mask Singer. Un nuevo programa que comenzará a partir de las 23:00 h (una hora antes en las islas Canarias). Así pues, para poder verlo, tan solo será necesario tener sintonizado el canal de Antena 3 a la hora citada.

Pero, en el caso de no disponer de una televisión, no hay problema. Gracias a atresplayer, la plataforma oficial de Atresmedia para ver sus contenidos online, el espectador tiene la posibilidad de disfrutar del estreno de Mask Singer desde una tablet, móvil o cualquier dispositivo. Una manera perfecta de no perderse la nueva edición del concurso, pues también se puede ver en diferido.