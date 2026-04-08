Pistas y teorías de Micrófono, máscara de ‘Mask Singer 5’

Mask Singer, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en uno de los programas de televisión que más éxito continúa cosechando en Antena 3. Y siendo honestos, no es para menos. Es más que evidente que todo el equipo hace un excepcional trabajo para continuar sorprendiendo a los espectadores a la hora de conseguir a las más grandes estrellas para esconderse tras las impresionantes máscaras que preparan, año tras año. Un claro ejemplo lo encontramos en Abraham Mateo, que consiguió llevarse la victoria de la cuarta edición tras cautivar a todos con Mosca. Ahora, en Mask Singer 5, conocemos a nuevas máscaras, entre las que se encuentra Micrófono.

Estamos, sin lugar a dudas, ante la máscara más musical de esta nueva temporada. Por lo tanto, y como no podía ser de otra manera, llega con ganas de dar mucho show y, sobre todo, no dejar indiferente a nadie. Es más, Micrófono tiene como objetivo dar el do de pecho en todas y cada una de las actuaciones, utilizando para ello el estilo más rockero posible. ¡Viene a darlo todo y a disfrutar al máximo de esta experiencia! ¿Lograrán Juan y Medio, Ana Milán, Ruth Lorenzo y Boris Izaguirre descubrir su identidad?

Pistas y teorías de Micrófono, de ‘Mask Singer 5’