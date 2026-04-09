‘Mask Singer’: ¿quién era Semáforo, máscara eliminada ayer miércoles 8 de abril?

Este miércoles 8 de abril, los espectadores de Antena 3 han podido ser testigos de uno de los estrenos más esperados de la temporada. Nos referimos, como no podía ser de otra manera, a la quinta temporada de Mask Singer. El programa presentado por Arturo Valls regresó a lo grande, con seis actuaciones que no han dejado indiferente a nadie. En el primer triduelo, conocimos la identidad de Micrófono. Poco después, disfrutamos de otro triduelo, protagonizado por Labios, Semáforo y Chihuahua. Después de sus actuaciones y de una ajustada votación, la máscara menos votada ha sido Semáforo y, por tanto, se ha visto en la obligación de desvelar su identidad.

Debemos recordar que el hecho de que hablase en inglés fue algo que descolocó por completo a los investigadores. Aun así, Juan y Medio apostó por David Guetta, mientras que Ana Milán creyó que era Carlos Baute. En cuanto a Boris Izaguirre, se quedó con Stoichkov y Ruth Lorenzo con Karim Benzema. Llegó el momento de la verdad, y Semáforo se vio obligado a quitarse la máscara para desvelar su identidad. Todos los espectadores se han quedado completamente sin palabras al descubrir que, tras Semáforo, estaba nada más y nada menos que Bernd Schuster. ¡Una auténtica locura!

Los investigadores y Arturo Valls se quedaron anonadados, como no podía ser de otra forma. Es por eso que el presentador quiso saber cómo había decidido adentrarse en esta aventura. «Mi mujer me ha liado y luego me he picado un poquito, porque es una experiencia nueva junto a vosotros», explicó.

«Y de tu familia, ¿lo sabía alguien más?», quiso saber el presentador de Mask Singer 5. Bernd Schuster fue sincero al respecto: «Sabes lo que me costó decírselo a mis hijos, a algunos amigos… Mi mujer me dijo que me callase». Y así lo hizo, puesto que nadie de su círculo cercano tenía idea de que iba a esconderse tras Micrófono.

Ruth Lorenzo quiso aplaudir que, más allá de un gran entrenador y futbolista, también había un gran cantante. Un halago que no pasó desapercibido para el participante de Mask Singer: «Siempre me ha gustado cantar, siempre lo hacía de pequeño. De hecho, mi madre se molestaba de pequeño porque lo hacía. En el estudio me he sentido como una estrella».

Por si fuera poco, los investigadores quisieron saber a qué se refería, en las pistas, cuando decía que «le imitaban». Él lo explicó, y es que en la época más exitosa de su carrera, tenía el pelo rubio y un corte de pelo muy característico que «todos los niños se hacían». ¡De ahí vino ese dato tan sorprendente!