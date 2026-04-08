Pistas y teorías de Labios, máscara de ‘Mask Singer 5’

Cada vez es más evidente que Mask Singer se ha convertido, indudablemente y con el paso de los años, en uno de los programas que más éxito continúa cosechando Antena 3. Y siendo honestos, no es para menos. De hecho, hay que destacar que esto no es producto de la casualidad, puesto que el impresionante equipo que hay detrás de este programa presentado por Arturo Valls hace un gran trabajo para continuar dejando sin palabras a los espectadores. ¿De qué forma? Logrando que grandes estrellas se escondan tras las máscaras que han elaborado para la ocasión. Un claro ejemplo lo encontramos en la edición anterior, cuando Abraham Mateo consiguió llevarse la victoria al no dejar indiferente con su máscara de Mosca. Ahora, en Mask Singer 5, conocemos a nuevas máscaras, entre las que se encuentra Labios.

Estamos ante una máscara que se define como amorosa, tierna y sensual. La llegada de Labios a esta quinta temporada no ha dejado indiferente a nadie, por lo que cumple con uno de sus objetivos, que es enamorar a todos los espectadores de Mask Singer. ¿Conseguirá conquistar los corazones de la audiencia? Y, sobre todo y más importante, ¿logrará que Ana Milán, Boris Izaguirre, Juan y Medio y Ruth Lorenzo no adivinen su identidad?

Pistas y teorías de Labios, de ‘Mask Singer 5’