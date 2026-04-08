Pistas y teorías de Chihuahua, la máscara de ‘Mask Singer 5’

Es más que evidente que, con el paso de los años, el programa Mask Singer se ha convertido, indudablemente, en uno de los que más éxito continúa cosechando en España y que más alegrías sigue dando a la cadena principal de Atresmedia. Esto no es producto de la casualidad, puesto que todo el equipo que hay detrás hace un excepcional trabajo para continuar dejando completamente sin palabras a los miles de espectadores. ¿De qué forma? Logrando que grandes estrellas se escondan tras las máscaras más famosas de la televisión. Un claro ejemplo lo encontramos en la edición anterior, en la que Abraham Mateo consiguió cautivar a todos con Mosca, hasta tal punto que se llevó la victoria. Ahora, en Mask Singer 5, conocemos a nuevas máscaras, entre las que se encuentra Chihuahua.

Estamos ante una máscara verdaderamente impresionante, que va derrochando estilo allá por donde va. ¡Es más que evidente que no va a dejar indiferente a nadie, ni mucho menos! Chihuahua tiene como peculiaridad que está escondido dentro de un bolso rosa, en sus manos lleva otro impresionante bolso y, por último, luce un pañuelo en su cabecita. Es el momento perfecto para conocer las pistas y teorías que existen tras esta máscara. ¿Conseguirá que Ana Milán, Boris Izaguirre, Juan y Medio y Ruth Lorenzo no adivinen su identidad?

Pistas y teorías de Chihuahua, de ‘Mask Singer 5’