Colas kilométricas en Lidl a partir de hoy, jueves 7 de mayo, por la cafetera superautomática de Silvercrest de 1450W que va a jubilar a las italianas de siempre

La cafetera italiana de toda la vida sigue teniendo su sitio en muchas cocinas, dado que el ritual de poner el café al fuego, esperar a que suba y ese olor tan reconocible siguen siendo casi sagrados para mucha gente. Pero también es verdad que cada vez más consumidores buscan algo rápido, cómodo y que permita preparar distintos tipos de café sin complicarse demasiado por las mañanas. Y ahí es donde entran las cafeteras superautomáticas como el modelo que ya triunfa en Lidl.

En concreto, Lidl ha vuelto a colocar uno de esos productos que suelen llamar bastante la atención entre quienes quieren dar el salto del café tradicional a un sistema más completo pero sin la necesidad de tener que gastarse una fortuna. La cadena alemana ha puesto a la venta una cafetera superautomática Silvercrest de 1450 W que promete preparar desde un espresso hasta un latte macchiato pulsando apenas unos botones y con un precio bastante más bajo que el de muchas marcas especializadas de modo que se ha convertido en su cafetera más comentada y también como no, la más vendida. Con su diseño y prestaciones es capaz de hacer cafés como si estuvieras en una cafetería de especialidad pero pagando mucho menos que las que son de marcas mucho más caras. En este caso, cuesta 199,99 euros y llega con molinillo integrado, panel táctil y sistema para espumar leche, algo que normalmente dispara bastante el coste en otros modelos similares.

La cafetera de Lidl que quiere hacerse hueco en las cocinas españolas

Uno de los puntos fuertes de esta cafetera superautomática de Silvercrest que podemos encontrar desde hoy en Lidl es que está pensada para quienes quieren algo más que un café rápido. Permite preparar espresso, café crema, capuchino, latte macchiato e incluso agua caliente para infusiones, todo desde un panel de control táctil con botones de selección directa que simplifica bastante el uso diario.

Además, incorpora un molinillo cónico ajustable individualmente para adaptar la molienda al gusto de cada persona, algo importante para quienes notan la diferencia entre un café más suave y otro más intenso. También puede utilizarse tanto con café en grano como con café molido, una opción práctica para quienes alternan entre distintos tipos de café o descafeinado.

Otro detalle interesante es que la intensidad y la cantidad de bebida son configurables. Es decir, no obliga a tomar siempre el mismo café. Cada usuario puede ajustar el volumen y la fuerza según prefiera un espresso corto o una taza más larga para el desayuno o por si quieres compartir el café y deseas que te salga una carga mayor.

Qué incluye y por qué está llamando tanto la atención

La máquina cuenta con una potencia de 1450 W y una presión de bomba de 19 bares, una cifra bastante habitual en cafeteras que están orientadas a conseguir una crema más consistente y una extracción más uniforme del café. También incorpora un depósito de agua extraíble de 1,6 litros y un recipiente para granos con capacidad para 220 gramos.

En términos prácticos, eso significa que no hace falta estar rellenando constantemente la máquina, algo que suele agradecerse especialmente en hogares donde se preparan varios cafés al día. La salida del café es regulable en altura para adaptarse a diferentes tamaños de taza y el recipiente de granos incorpora tapa hermética para proteger el aroma. Además, la bandeja de goteo y el recipiente para posos son extraíbles y aptos para lavavajillas, un detalle que suele marcar bastante la diferencia cuando toca limpiar la cafetera.

La propia unidad de preparación también puede retirarse fácilmente y la cafetera incorpora programas automáticos de enjuague y descalcificación, algo importante en este tipo de máquinas para alargar su vida útil y evitar que se produzca cualquier avería relacionadas con la cal.

Una alternativa más barata frente a otras superautomáticas

El auge de las cafeteras superautomáticas lleva tiempo creciendo en España, aunque muchas personas siguen viendo este tipo de productos como algo caro o reservado para cafeteros muy exigentes. Sin embargo, cadenas como Lidl llevan años intentando acercar este tipo de electrodomésticos a un público más amplio con modelos más asequibles, tal y como es el caso de la cafetera Silvercrest que hoy te hemos presentado y que ya arrasa en su bazar online.

En el mercado existen cafeteras similares que superan fácilmente los 300 o 400 euros, especialmente cuando incluyen molinillo integrado, sistema para leche y programas automáticos de limpieza. Por eso esta Silvercrest de 199,99 euros está llamando bastante la atención entre quienes querían probar una superautomática sin hacer un desembolso demasiado alto. Eso sí, sigue siendo una inversión importante para muchas familias y probablemente no sustituirá a la clásica cafetera italiana en todos los hogares. Más bien apunta a quienes buscan comodidad, rapidez y la posibilidad de preparar distintos cafés desde casa sin depender de cápsulas.