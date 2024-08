Jamás hagas esto con tu cafetera italiana: es muy peligroso

El café llegó a Italia en el siglo XVI como un producto lujoso y exótico, reservado para las clases altas y servido en casas de café comerciales. Su introducción revolucionó las prácticas de preparación, llevando eventualmente al desarrollo de las primeras máquinas de espresso en 1884. Estas máquinas, grandes y comerciales, utilizaban agua hirviendo bajo presión para extraer un café concentrado rápidamente. Este método se popularizó en bares y cafeterías, beneficiando a los trabajadores con su servicio rápido, una tradición que persiste a día de hoy.

En 1933, Alfonso Bialetti revolucionó el mercado con la invención de la cafetera moka, un dispositivo doméstico inspirado en una antigua olla para lavar ropa. Patentada por Luigi de Ponti, la moka se hizo popular por su diseño accesible y su capacidad para preparar un café similar al espresso. Su nombre, «moka», rinde homenaje a la ciudad yemení de Moka, un importante puerto de exportación de café. En menos de 10 años, la moka alcanzó ventas de 20 millones de unidades, y hoy en día está presente en casi todos los hogares de Italia. Esta cafetera ayudó a popularizar el café en casa a nivel global, con Bialetti convirtiéndose en un líder del mercado internacional y elevando el consumo de café durante el siglo XX.

Lo que nunca debes hacer con la cafetera italiana

El sistema de preparar café sin agua en la cafetera italiana, que se ha hecho viral en redes sociales, es extremadamente peligroso y, por lo tanto, no se recomienda. Tal y como advierten los expertos, ignorar este paso puede obstruir el filtro, bloquear la válvula de salida o dañar la cafetera, e incluso provocar accidentes en la cocina. Teniendo esto en cuenta, es esencial asegurarse de añadir agua a la cafetera italiana para evitar estos riesgos y garantizar un funcionamiento seguro y efectivo.

¡No cometas este error!

Prensar el café con una cuchara o hervir la cafetera a fuego alto son prácticas que pueden arruinar el café y hacer que éste salga a borbotones, según una publicación de la marca gourmet Not the Same. Para evitar estos problemas, se deben seguir algunos pasos.

En primujer, precalienta el agua antes de verterla en la base de la cafetera, asegurándote de llenarla hasta justo por debajo de la válvula. Utiliza agua tibia en lugar de fría para mejorar la extracción del café. Luego, agrega el café molido al portafiltros sin prensarlo, lo que permite que el agua pase a través del café de manera uniforme sin quemarlo. Puedes usar un pocillo de tamaño similar al filtro para medir la cantidad de café y evitar que quede demasiado apretado.

Después, enrosca la parte superior de la cafetera con cuidado, utilizando un trapo para evitar quemaduras. Coloca la cafetera en el fuego a temperatura media-baja y deja la tapa levantada para observar el flujo del café. Cuando el café comience a salir, apaga el fuego y cubre la cafetera con la tapa. Espera unos minutos para permitir que el café se extraiga completamente antes de servirlo. Siguiendo estos pasos, lograrás un café delicioso y bien preparado.

¿Cómo funciona?

En la década de 1930, Italia estaba perfeccionando las máquinas de espresso profesionales, pero faltaba un dispositivo que permitiera disfrutar del café recién hecho en casa. En respuesta a esta necesidad, el ingeniero Alfonso Bialetti diseñó y patentó en 1933 la cafetera Moka Express. Éste innovador aparato de aluminio, inspirado en el estilo Art Decó, se convirtió rápidamente en un ícono en los hogares italianos.

El funcionamiento de la cafetera italiana es notablemente sencillo e ingenioso. Se compone de tres partes principales: una base para el agua, un embudo para el café molido y una cámara superior con filtro y tapa. Al calentar la cafetera, el agua alcanza aproximadamente 90°C, creando presión que obliga al agua a subir y pasar a través del café molido en el embudo.

El café infusionado luego sube por los conductos hacia la cámara superior, donde se recoge. Cuando el agua en la base está casi agotada, el café comienza a burbujear y se emite un sonido distintivo que indica que el café está listo.