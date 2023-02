Este es el increíble efecto del café con leche en tu cuerpo

El café es una de las bebidas que más se consumen en todo el planeta. Millones de personas lo toman todas las mañanas y son muchos los que lo acompañan de un poco de leche. Suele decirse sin embargo, que no está bien abusar del café, pero si tomamos la dosis justa son muchos los estudios que resaltan los beneficios de su consumo diario. De hecho, existe un efecto del café con leche en tu cuerpo que acaba de ser descubierto y que te va a sorprender.

El increíble efecto del café con leche en tu cuerpo

Desde una menor mortalidad hasta un menor riesgo de cáncer o enfermedades neurodegenerativas, pasando por la quema de grasas o la prevención de arritmias, el café en su justa medida parece estar llena de beneficios. Sin embargo, la combinación perfecta, parece estar en beber café con leche sobre todo si lo que se quiere es potenciar las propiedades antiinflamatorias de esta bebida: es la conclusión de una nueva investigación realizada por la Universidad de Copenhague, que sigue la pista de estudios previos que hablan de la unión entre las proteínas de la leche y los antioxidantes del café.

Los autores se centraron en los polifenoles , una familia de compuestos orgánicos cuya interacción con otras moléculas de los alimentos aún es en gran parte desconocida para la ciencia. En cuanto a los polifenoles, se sabe que son micronutrientes esenciales en la dieta por sus efectos antioxidantes y su capacidad para reducir el estrés oxidativo.

Desde la Universidad de Copenhague se centraron en una interacción específica entre los polifenoles : el ácido cafeico y el ácido clorogénico que son los principales polifenoles del café y la cisteína, que es una proteína clave de la leche.

El primer informe analizó la combinación de polifenoles y proteínas en células inmunitarias en condiciones de laboratorio . Dichas células se inflamaron para comprobar la eficacia de la combinación polifenol-proteína en la prevención de la inflamación.

Resultados Increíbles

Los resultados de laboratorio fueron increíbles, ya que los polifenoles enriquecidos con proteínas fueron dos veces más efectivos para prevenir la inflamación de las células inmunitarias que los polifenoles solos. Se demostró que la presencia del aminoácido potencia el efecto inhibidor de la inflamación en las células inmunitarias.

El siguiente estudio fue averiguar si la interacción entre este enlace específico también ocurre en un café con leche regular: la respuesta también fue positiva.

“La reacción ocurre tan rápido que ha sido difícil de evitar en cualquiera de los alimentos que hemos estudiado hasta ahora” explicó Marianne Nissen Lund, investigadora principal del estudio.

Otra noticia positiva es que las interacciones ventajosas entre polifenoles y proteínas podrían darse en otras combinaciones de alimentos, como carne y verduras o batidos de frutas con leche.

Después de los experimentos con células, la próxima fase para los investigadores será pasar a estudios en animales y, potencialmente, en humanos en un momento posterior. “Dado que los humanos no absorben tantos polifenoles, muchos investigadores están estudiando cómo encapsularlos en estructuras proteicas que mejoren su absorción en el organismo”, explica el autor.

Ambas investigaciones fueron publicadas respectivamente en las revistas food chemistry y The Journal of Agricultural and Food Chemistry.