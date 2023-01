La hora exacta a la que debes tomarte el café para que haga efecto

¿Eres de los que te tomas un café nada más levantarte para empezar la mañana con energía? En cuanto leas esto, dejarás de hacerlo porque no es la mejor hora para que haga efecto. Existe un horario donde los beneficios del café se multiplican, y no es al levantarse de la cama. Este hábito, a pesar de estar muy arraigado en la sociedad, no es la mejor forma de arrancar el día.

¿A qué hora debes tomarte el café?

La cronofarmacología es la ciencia encargada de estudiar la relación que existe entre los biorritmos y los efectos de las sustancias ingeridas.

El ritmo circadiano, que se entiende como un reloj interno que determina el comportamiento químico y físico, es el que marca cuál es la mejor hora para que el café tenga el efecto energizante que deseas.

Viene determinado por un amplio abanico de factores, entre ellos la luz solar. El organismo se sincroniza con ella y el que coordina todo este proceso es el hipotálamo, el regulador del cortisol, más conocida como hormona del estrés.

Pues bien, los investigadores han llegado a la conclusión de que al despertarse es cuando se segrega mayores niveles de cortisol. En líneas generales, el pico de concentración de cortisol según el ritmo circadiano se produce entre las 08:00 y las 09:00.

Por lo tanto, en ese momento el cuerpo está inmerso en un proceso natural en el que el café no hace ninguna falta. Esto explica por qué tomarse el café a la hora siguiente de despertarse apenas tiene efecto. Además, puede ser incluso perjudicial para la salud, ya que puede inducir al cuerpo a un estado de ansiedad.

La recomendación de los expertos es esperar, al menos, dos horas después de levantarse de la cama para tomar la primera taza de café del día. Por lo tanto, si te despiertas a las 07:00, deberías tomártelo entre las 09:30 y las 11:30, cuando los niveles de cortisol desciendan.

Después de comer

Si te preguntas si tomar café después de comer afecta de alguna manera a la digestión, no hay una respuesta clara al respecto. Algunas investigaciones indican que quienes sufren reflujo después de tomar café u otras bebidas con cafeína, es mejor evitar su consumo porque puede ser la razón de esta reacción.

A esto hay que sumar que los taninos pueden influir en la absorción del hierro de la comida previa. Teniendo esta en cuenta, si has comida un alimento rico en hierro, no te tomes el café hasta que hayan pasado una o dos horas.