Preguntan a ChatGPT cuál es la ciudad más fea de España y la IA no tiene duda: «Hasta ellos…»

La inteligencia artificial ha hablado, y lo ha hecho sin rodeos. Según ChatGPT, ya se conoce cuál es la ciudad más fea de España, y lo más sorprendente es que muchos de sus propios habitantes coinciden con la elección. Aunque España está repleta de rincones hermosos y destinos que invitan a perderse, también hay lugares que, por distintos motivos, no destacan precisamente por su encanto estético.

Este curioso hallazgo ha generado todo tipo de reacciones. La IA ha analizado opiniones, comentarios y valoraciones para determinar cuál es esa ciudad que, aunque pueda tener su historia o interés, no logra conquistar por su apariencia. Y lo cierto es que el veredicto no ha dejado indiferente a nadie.

Pero lejos de tomárselo como un castigo, muchos lo ven como una oportunidad. A veces, un título así puede ser el impulso que necesita una ciudad para reinventarse o para atraer visitantes curiosos que quieren comprobar si la fama es merecida. Además, organizar una escapada no siempre tiene que llevarnos al lugar más bonito del mapa: también es interesante conocer esas zonas que muestran una cara distinta de la realidad española.

Gracias a herramientas como ChatGPT, explorar España desde nuevas perspectivas es más fácil que nunca. Y quién sabe, quizás lo que hoy se considera feo, mañana sea uno de esos sitios con encanto que sorprenden precisamente por su autenticidad.

La ciudad más fea de España es esta

ChatGPT ha elegido la ciudad más fea del país

Albacete es la ciudad más fea de España. Según se presenta en el blog de Turismo Castilla-La Mancha: «Albacete se sitúa en el sur de la región de Castilla–La Mancha. Es la capital y la ciudad más poblada de toda la provincia. En ella tiene lugar la Feria de Albacete, Fiesta de Interés Turístico Internacional, que se celebra del 7 al 17 de septiembre en honor a la Virgen de los Llanos. La ciudad es una capital moderna, alegre y bulliciosa con grandes espacios para el viandante, con muchas calles peatonales e innumerables parques y jardines. Además, se encuentra entre las ciudades de más de 100.000 habitantes con menor presencia de contaminación de toda Europa. Su situación llana y la eliminación de barreras arquitectónicas han propiciado asimismo que sea una de las urbes con mayor accesibilidad. Muestra de la importancia de la industria y el comercio en la ciudad es su Barrio de la Industria, nacido a consecuencia del crecimiento de la localidad. Y el Pasaje Lodares, una galería comercial y residencial ejemplo de arquitectura modernista de principios del siglo XX. Si nos centramos en patrimonio artístico, no podemos dejar de visitar la Catedral de San Juan Bautista y su Teatro Circo, el único de España y declarado bien de interés cultural».

Siguiendo con la misma explicación: «El pasaje de Lodares fue construido a imagen y semejanza de las galerías comerciales existentes en Italia. Su cubierta de hierro y cristal es un gran tragaluz que une las calles del Tinte y la calle Mayor. En el interior veremos figuras alegóricas que representan la Industria, la Riqueza de la Tierra, las Artes Poéticas y las Artes Liberales; además de numerosas cabezas de Mercurio, dios del comercio. La Catedral es una obra de estilo Renacentista- Barroco, erigida como tal al establecerse la Diócesis de Albacete en 1949 cuya construcción se remonta al siglo XVI. Aúna diversos estilos arquitectónicos: interior neo-medieval, portada neo románica; fachada occidental neogótica, entre otros. En la capilla dedicada a la Virgen de los Llanos tenemos una curiosa bóveda de crucería con linterna y en la sacristía unas hermosas pinturas murales del mismo siglo. Cierra este apartado el Teatro Circo, inaugurado el 7 de septiembre de 1887 con capacidad para más de 1.000 personas. De estilo neo-mudéjar ha sido reformado en varias ocasiones. En 1993 fue adquirido por el Ayuntamiento como patrimonio público y dieron comienzo sus últimas obras de rehabilitación. Actualmente acoge todo tipo de representaciones. En la provincia la Semana Santa y Tamborrada de Hellín, Fiesta de Interés Turístico Internacional, con más de 20.000 personas, mayores y pequeños, que redoblan sus tambores por las calles de la ciudad, ataviados con túnica negra y pañuelo rojo o negro al cuello. Otra parada muy recomendable es Chinchilla de Montearagón con su trazado medieval. Declarada Conjunto Histórico Artístico, en sus calles se encuentran casonas de piedra blasonadas, testimonio de los antiguos hidalgos que la habitaron en otros siglos».