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El hantavirus no es, hoy por hoy, una amenaza masiva en Europa. Pero su mera existencia, su potencial letalidad y la ausencia de vacuna o tratamiento específico lo convierten en un indicador claro de hasta qué punto los sistemas sanitarios están —o no— preparados para responder a emergencias biológicas. En el caso de España, la respuesta, según profesionales del propio sistema, es inquietante: no lo está.

La gestión de Mónica García al frente del Ministerio de Sanidad ha dejado sin médicos ni material sanitario a numerosos puertos y aeropuertos españoles. La desatención en estos puntos clave de entrada al país compromete gravemente la seguridad sanitaria nacional y la capacidad de reacción ante posibles emergencias de escala internacional.

Y es que la situación insostenible provocada por la falta de médicos en los 13 puntos estratégicos que España (si sumamos cinco en aeropuertos) provoca que no se disponga de vigilancia epidemiológica, personal sanitario cualificado, equipamiento adecuado y disponibilidad operativa las 24 horas del día, los siete días de la semana.

Pero la nula gestión y el caos que se ha instalado en estos puntos estratégicos llega hasta tal punto que el precio de miseria que la ministra de Sanidad, Mónica García, paga a estos profesionales de la salud por las guardias es de 1,05 euros los médicos por hora/guardia y de menos de un euro las enfermeras, según fuentes de Sanidad Exterior.

Según fuentes consultadas, «el dispositivo de guardia se reduce, en la práctica, a un médico y un profesional de enfermería. Ambos pueden encontrarse en provincias distintas, mientras la emergencia —por ejemplo, un buque— se localiza en otra diferente. En estas condiciones, pretender una respuesta rápida y eficaz ante una alerta sanitaria resulta, sencillamente, irreal».

«En este caso, la atención al buque se está programando y se están desplegando los medios necesarios de forma planificada, lo que permite -eso se espera- garantizar la intervención. Sin embargo, se trata de una situación artificial, creada específicamente para el operativo. En la práctica real, si un buque llegara de forma imprevista a un puerto designado, la disponibilidad de medios y personal no está asegurada en los mismos términos, lo que evidenciaría una capacidad de respuesta mucho más limitada».

La respuesta de España es limitada

Causado por virus del género Orthohantavirus, el hantavirus se transmite principalmente a través de roedores, pero su comportamiento epidemiológico puede variar según la cepa. En América, provoca el Síndrome pulmonar por hantavirus, una afección grave con tasas de mortalidad que pueden alcanzar el 30-50%. En Europa, predomina la Fiebre hemorrágica con síndrome renal. En ambos casos, la evolución puede ser rápida y fulminante, y el tratamiento se limita al soporte intensivo: ventilación mecánica, control hemodinámico y, en ocasiones, técnicas avanzadas como ECMO o diálisis.

En este contexto, el factor clave no es sólo la capacidad hospitalaria, sino la detección precoz y la contención en los puntos de entrada al país. Es ahí donde el sistema español muestra sus mayores debilidades.

Puntos estratégicos sin capacidad real de respuesta

España designó 13 puntos de entrada —puertos y aeropuertos— como parte del cumplimiento de la Organización Mundial de la Salud y del Reglamento Sanitario Internacional (RSI-2005). Estos puntos deberían contar con vigilancia epidemiológica activa, personal sanitario cualificado, equipamiento adecuado y operatividad permanente 24/7.

La realidad, sin embargo, dista de ese estándar. Según denuncian profesionales de Sanidad Exterior, ninguno de estos puntos cumple actualmente con los requisitos mínimos. Las plantillas están infradimensionadas —en algunos casos apenas al 50%— y hay momentos en los que directamente no hay personal disponible.

«Sobre el papel, el sistema existe. En la práctica, no».

El funcionamiento del sistema descansa sobre condiciones laborales que los propios profesionales califican de insostenibles. Un médico puede cobrar en torno a 145 euros por una semana completa de localización, lo que equivale a aproximadamente 1,05 euros por hora de guardia. En el caso de enfermería, la cifra es aún menor, por debajo del euro por hora.

Guardias bajo mínimos y retribuciones simbólicas

Estas guardias, además, no sustituyen la jornada habitual, sino que se superponen a ella. Es decir, los mismos profesionales que deben responder a una alerta internacional continúan pasando consulta o desempeñando su actividad ordinaria. No existe un registro claro de horas trabajadas, lo que agrava el problema desde el punto de vista laboral y de seguridad.

El resultado es un sistema sostenido por profesionales sobrecargados, mal remunerados y sin relevo suficiente.

A la falta de personal se suma la ausencia de infraestructura. En muchos casos, los sanitarios de guardia se encuentran dispersos geográficamente, incluso en distintas provincias, sin medios de transporte oficiales. Ante una alerta, pueden verse obligados a recorrer cientos de kilómetros por sus propios medios, en ocasiones asumiendo incluso los costes del desplazamiento.

No existen protocolos logísticos sólidos para una respuesta rápida. Tampoco infraestructuras básicas en algunos puntos de entrada, como espacios adecuados para la retirada segura de equipos de protección individual (EPI).

El hantavirus como ejemplo de riesgo invisible

El caso del hantavirus ilustra con claridad el problema. Se trata de una enfermedad con síntomas iniciales inespecíficos, fiebre, dolor muscular, malestar, que pueden pasar desapercibidos en controles rutinarios. Pero en pocos días puede evolucionar hacia insuficiencia respiratoria aguda o fallo renal.

Además, en escenarios donde no se conoce completamente la vía de transmisión (si es exclusivamente ambiental o puede existir contagio entre personas en determinadas condiciones), la respuesta exige aplicar medidas de precaución como aislamiento, cuarentenas y rastreo de contactos.

Todo ello requiere algo que hoy no está garantizado: presencia inmediata de personal cualificado en puntos de entrada.

España, como firmante del Reglamento Sanitario Internacional, está obligada a mantener capacidades básicas de respuesta ante amenazas biológicas en sus fronteras. Esto incluye no sólo infraestructura, sino también personal, coordinación y operatividad continua.