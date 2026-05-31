Endika Montiel, nutricionista: “La nutrición no consiste solo en contar calorías»

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El 28 de mayo se celebró el Día Mundial de la Nutrición, una cita para centrarse en el desarrollo de la alimentación saludable y equilibrada para cuidar de cuerpo y mente. Algo que debe hacerse a diario. Algunas personas están equivocadas y se centran en contar calorías para comer mejor, adelgazar y mantener peso, pero esto no es exacto, tal como indica el nutricionista de Synsera Labs y divulgador en redes sociales Endika Montiel.

El experto insiste en que una buena nutrición no significa comer más, sino entender mejor cómo funciona nuestro cuerpo y cómo volver a darle las condiciones que necesita para funcionar correctamente. Algo válido y fácil que a veces se complica por esa ansia de querer hacer las cosas mucho más complicadas. Lo ideal es estar en manos de expertos nutricionistas para saber qué debemos hacer si estamos perdidos cuando queremos perder peso.

Más allá de contar calorías

«Creo que es importante recordar algo que muchas veces olvidamos: la nutrición no consiste solo en contar calorías, sino en darle información y energía real a nuestras células», señala el nutricionista de Synsera Labs.

Los enemigos de una vida saludable

Montiel indica que aquellos enemigos de gozar de una vida saludable son los que todos ya sabemos: el estrés, la falta de descanso, los ultraprocesados, la luz artificial y el ritmo acelerado, algo complicado de superior a diario.

Todo ello incide directamente a nuestro metabolismo, inflamación y salud hormonal. «En este entorno, pequeños cambios sostenidos en el día a día pueden marcar una diferencia enorme», añade Montiel.

Qué hacer para cuidar la nutrición más allá de contar calorías

Comida real

Alimentación siempre, (o en la medida de lo posible) a base de alimentación frescos: huevos, carne, pescado, fruta, tubérculos, verduras, frutos secos o aceite de oliva.

Suplementación

«Hoy sabemos que muchas personas presentan déficits de vitamina D, magnesio, omega 3 o problemas de salud intestinal. La suplementación no sustituye una buena alimentación, pero sí puede ayudar a complementar carencias y optimizar salud, energía y recuperación cuando está bien pautada», afirma Montiel.

Luz natural

Siempre que sea posible, el experto cita que debemos empezar el día con la luz natural que es muy positiva. Aunque no sea “nutrición” directa, la luz solar regula cortisol, melatonina y metabolismo, es decir, aporta beneficios. La salud empieza mucho antes del desayuno.

Reducir ultraprocesados

Es algo que todos sabemos pero seguimos cayendo en la tentación. Son alimentos fáciles de obtener, baratos, listos para consumir y por tanto los consumimos, aunque no sean saludables. Montiel comenta que no solo alteran glucosa e insulina; también afectan microbiota, saciedad y energía mental.

Comer menos veces al día

Hay que comer las veces que tengamos hambre porque podemos hacerlo en menor cantidad. Ahora bien, el nutricionista propone comer en menos frecuencia. Muchas personas viven picando constantemente. Dar descanso digestivo mejora sensibilidad metabólica y digestión.

Prioriza la proteína

Aunque no debemos pasarnos de proteína, algo que está de moda y muchos nutricionistas lo cuestionan, hay que comer en especial los adultos y personas activas.

Las proteínas son interesantes y obligatorias para los expertos por muchas razones como ayudar a mantener músculo, saciedad y función metabólica.

Dormir las horas necesarias

Dormir mal una sola noche altera el hambre, la glucosa y también la toma de decisiones alimentarias.

Una mejor hidratación

Hidrátate correctamente y recupera minerales: No solo agua: también sodio, potasio y magnesio son fundamentales para la energía y función celular.

Moverse a diario

El experto da más consejos para vivir de manera saludable sin necesidad siempre de contar calorías. Para Montiel, «el cuerpo necesita movimiento para gestionar correctamente la glucosa y mantener la salud mitocondrial».

Paseos y contacto con la naturaleza

Además, el experto propone algo bien sencillo: caminar descalzo, respirar aire libre o reducir pantallas también forman parte de la salud.

Más rutinas para una buena vida

Mantén una rutina constante. Bañarte a la misma hora ayuda al cuerpo a asociar ese momento con el descanso.

Hidrata tu piel tras la ducha. Para evitar resequedad nocturna.

Evitar el alcohol en exceso. Las bebidas alcohólicas aportan calorías vacías y dificultan la quema de grasa.

Reducción del estrés. El estrés crónico eleva el cortisol, una hormona relacionada con el aumento de grasa abdominal.

Elimina distracciones digitales: reduce el uso innecesario del móvil y redes sociales para mejorar tu enfoque.

Es importante aplicar hábitos complementarios para perder de peso

La pérdida de peso sostenida no depende de un solo factor, sino de un conjunto de hábitos saludables que trabajan en conjunto con la alimentación: