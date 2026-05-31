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El doctor Carlos Escobar es cardiólogo y coordinador de consultas externas del Servicio de Cardiología del Hospital Universitario La Paz de Madrid, además de una voz experta en enfermedad cardiovascular, prevención y nuevas tecnologías aplicadas a la salud. En esta entrevista realizada por OKSALUD, el especialista analiza los principales retos de la inteligencia artificial en el ámbito sanitario, especialmente en cardiología, donde advierte del riesgo de utilizar herramientas no certificadas en la toma de decisiones clínicas.

A lo largo de la conversación, subraya la importancia del juicio médico, la necesidad de formación específica para los profesionales y el papel creciente de la IA como apoyo, pero nunca como sustituto del médico. Asimismo, aborda el futuro de la cardiología, los desafíos del sistema sanitario español y los principales factores de riesgo cardiovascular, destacando la importancia de la prevención y los hábitos de vida saludables.

Pregunta.- ¿Le preocupa que casi un tercio de los profesionales sanitarios confíe en herramientas de IA sin Marcado CE?

Respuesta.- Sí, me preocupa. El Marcado CE no es un trámite burocrático, sino una garantía mínima de seguridad y fiabilidad. La IA puede ser muy útil, pero en medicina no podemos permitirnos atajos.

P.- ¿Qué riesgos reales puede tener para un paciente cardiovascular utilizar

sistemas de IA sin certificación sanitaria?

R.- El riesgo principal es tomar decisiones clínicas basadas en algoritmos no

validados. En cardiología, un error en la estratificación del riesgo, en la

Interpretación de un ECG o en la predicción de un evento puede traducirse en

diagnósticos tardíos o tratamientos inadecuados.

P.- ¿La Inteligencia Artificial puede acabar tomando decisiones clínicas sensibles en Cardiología?

R.- No. La IA puede apoyar, pero no sustituir el juicio clínico. La medicina

cardiovascular implica interpretar matices, integrar contexto y comprender al

paciente en su globalidad. La IA será cada vez más precisa, pero la

responsabilidad final seguirá siendo del médico.

P.-¿Estamos preparados en España para integrar IA en áreas tan delicadas como el diagnóstico cardíaco?

R.- Estamos avanzando, pero no todos los centros están igualmente preparados. Tenemos centros punteros y proyectos sólidos. Sin embargo, en general existe una falta de formación reglada, infraestructura digital homogénea y protocolos claros de uso clínico. La integración debe llegar y llegará, pero debe hacerse con rigor y seguridad.

P.- ¿Qué papel seguirá teniendo el cardiólogo cuando la IA sea cada vez más precisa?

R.- El cardiólogo será aún más importante. La IA automatizará tareas repetitivas, pero el valor del médico estará en interpretar, contextualizar, acompañar y decidir. La tecnología no reemplaza la relación médicopaciente ni la capacidad de integrar ciencia, experiencia y humanidad.

P.- ¿Qué le parece que el 87% de los profesionales reconozca no sentirse formado para usar IA en su trabajo?

R.- Es un dato muy revelador. La tecnología avanza rápido, pero la formación no lo hace al mismo ritmo. Necesitamos programas formativos específicos, tanto en grado como en formación continuada, para que los profesionales utilicen la IA con seguridad y criterio.

P.- ¿Qué avances reales veremos en Cardiología gracias a la IA en los próximos cinco años?

R.- Veremos avances muy tangibles, que incluyen, entre otros, el diagnóstico más precoz de insuficiencia cardiaca, cardiopatía isquémica y arritmias, modelos predictivos más precisos para riesgo cardiovascular, la interpretación automatizada de pruebas de imagen con mayor exactitud, los gemelos digitales para simular evolución clínica y optimizar tratamientos o la mejor estratificación de pacientes complejos. La IA no es futuro: ya está transformando la cardiología.

P.- ¿Qué hábitos cotidianos dañan más el corazón hoy: tabaco, ultraprocesados, estrés o sedentarismo?

R.- Todos son perjudiciales, pero si tuviera que priorizar, el tabaco sigue siendo el factor más dañino. Después situaría el sedentarismo, que es un problema creciente, y que se asocia con la obesidad, y el estrés crónico, que actúa como amplificador del riesgo. Los ultraprocesados también influyen, y se engloban dentro de una dieta inadecuada, si bien su impacto suele ser más indirecto.

P.- ¿Dormir mal durante años puede afectar al corazón igual que otros factores clásicos de riesgo?

R.- Sí. El mal sueño crónico aumenta la presión arterial, favorece la inflamación y altera el metabolismo. Hoy sabemos que dormir mal no es algo menor e incrementa el riesgo cardiovascular.

P.-¿Qué consejo médico daría para reducir el estrés diario y proteger el corazón en una sociedad hiperconectada?

R.- Recomendaría tres cosas muy simples y muy eficaces: Actividad física diaria, aunque sea caminar 30 minutos, desconexión digital programada, especialmente por la noche, y rutinas de respiración o mindfulness, que reducen la activación simpática. No se trata de eliminar el estrés, sino de gestionar su impacto.

P.- ¿La prevención cardiovascular sigue siendo la gran asignatura pendiente de España?

R.- Sí. Hemos avanzado mucho, pero seguimos llegando tarde. La prevención requiere educación sanitaria, detección precoz, hábitos saludables y seguimiento continuado. España tiene un gran sistema sanitario, pero debemos reforzar la prevención para evitar que los pacientes lleguen ya con enfermedad avanzada.