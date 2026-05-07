Ni el traje ni el saludo a Trump: el detalle más exclusivo de Ilia Topuria en la Casa Blanca costaba 165.000 €

Cuando Ilia Topuria estrechó la mano de Donald Trump en el Despacho Oval, antes de defender su título en el histórico UFC Freedom 250, nuestras miradas se centraron en la escena. El campeón hispano-georgiano aparecía impecable con un traje oscuro, pero hubo un detalle que no pasó desapercibido: el reloj blanco que asomaba bajo el puño de la chaqueta. Lejos de elegir una pieza ostentosa o cargada de diamantes para uno de los momentos más mediáticos de su carrera, El Matador apostó por un modelo mucho más técnico y exclusivo: el Richard Mille RM 55-01, una creación de alta relojería valorada en alrededor de 165.000 €

No es una pieza cualquiera. Es el Richard Mille RM 55-01, uno de los lanzamientos más técnicos de la maison suiza, valorado en torno a los 155.000 francos suizos, unos 165.000 € al cambio actual.

Y quizá lo más llamativo no sea el precio, sino la elección. Porque Ilia Topuria podría haber apostado por un modelo más ostentoso, cargado de diamantes o metales preciosos. Pero El Matador eligió exactamente lo contrario: una pieza ultraligera, técnica y radicalmente deportiva. Muy en línea con su personalidad dentro y fuera del octágono.

Hace apenas unos meses, Topuria se incorporó oficialmente a la familia de Richard Mille como embajador de la marca, entrando en el exclusivo universo de deportistas y celebridades que representan a la firma. Su debut relojero llegó con el RM 67-02 Automatic Extra-Flat, un modelo automático extremadamente fino y deportivo. Sin embargo, esta vez el campeón quiso subir el nivel con el nuevo RM 55-01.

La pieza que llevó a Washington destaca por su caja en Quartz TPT blanco, un material desarrollado por la firma compuesto por capas microscópicas de sílice sometidas a altísima presión y temperatura. El resultado es un reloj casi futurista: blanco puro, ultrarresistente y sorprendentemente ligero.

Richard Mille define este modelo como una oda a la ingravidez, y no es casualidad. El RM 55-01 ha sido diseñado para soportar golpes extremos, vibraciones y movimientos bruscos, algo que conecta directamente con el universo UFC. En su interior incorpora el calibre esqueletizado RMUL4 de cuerda manual, con una reserva de marcha de aproximadamente 55 horas y una arquitectura inspirada en la industria aeroespacial.