En vísperas de un nuevo aniversario de la muerte de Severiano Ballesteros, su hija Carmen Ballesteros se abre en una conversación marcada por la emoción, el orgullo y el paso del tiempo. Desde un lugar más sereno —y atravesado por la maternidad—, recuerda al mito del golf como el padre cercano y presente que fue, al tiempo que reivindica su legado dentro y fuera del campo, «irrepetible» por su carisma, mientras lo mantiene muy presente en su día a día. Ahora también, en la vida de su hijo, Seve Jr., que llegó al mundo hace un año.

Tal día como hoy, hace 15 años, España perdía a una leyenda del deporte -y del golf-, Severiano Ballesteros. El campeón —que marcó un antes y un después en esta disciplina con su juego— no solo será recordado por su swing, ni por los trofeos, ni siquiera tampoco por los más de diez hoyo en uno que consiguió en su carrera. Por encima de todo fue padre, marido y hermano, el lado más entrañable de Severiano.

Carmen Ballesteros, entre la nostalgia y la emoción

El nombre de Severiano Ballesteros no se borra, permanece. Su huella sigue viva en cada campo de golf y en la memoria de quienes admiraron su talento, pero, sobre todo, en su familia, donde su legado trasciende lo deportivo. De su matrimonio con Carmen Botín nacieron sus tres hijos —Javier, Miguel y Carmen—, herederos no solo de su apellido, sino también de su espíritu y carácter.

Su única hija, la pequeña del clan, se ha sincerado con COOL en una fecha especialmente señalada. Carmen era tan solo una adolescente cuando tuvo que despedirse de su padre, a quien recuerda hoy con un «orgullo enorme». Aunque su figura está muy presente en su día a día, cada 7 de mayo se convierte en un momento inevitablemente emotivo, marcado por los recuerdos y por la avalancha de mensajes que le hacen revivir, una vez más, la huella imborrable de Severiano. «Es un sentimiento muy especial. Si que me trae muchos recuerdos y es duro, pero he aprendido muy bien a gestionarlo. Mi padre esta muy presente en mi día a día. En fechas señaladas como su cumpleaños si que este año he soplado velas con mi hijo, desde que soy madre llevo esto de otra manera. Un día 7 como este año la verdad es un día difícil para mi, pero lo llevo por dentro. No celebro nada. Intento llevar el día de la mejor manera posible», nos cuenta.

Hablar de Severiano Ballesteros es hacerlo de una leyenda, pero para Carmen, su hija, la mirada es distinta: más íntima, más humana. Detrás del mito del golf hay un padre, y también una presencia imposible de olvidar. En este día cargado de emoción, recuerda no solo su talento, sino aquello que, según confiesa, marcaba la diferencia allá donde iba: un carisma que trascendía lo deportivo y que, asegura, será irrepetible: «Al final del día yo le veo como un padre, pero si hablamos de lo profesional… lo que más se repite es su carisma. Es algo que jamas vamos a volver a ver. Lo puedo decir con mucha tranquilidad que así será. El entraba en un sitio y todo el mundo se giraba. El aura que desprendía». Si hay algo que trasciende los títulos y los logros, es la huella que una persona deja en los suyos. Más allá del campeón, del referente mundial, Severiano Ballesteros fue, ante todo, un padre presente. Así lo recuerda Carmen, que pone en valor el tiempo compartido, los momentos cotidianos y ese vínculo que hoy sigue vivo, incluso para una nueva generación que solo puede conocerle a través de su memoria. «Mi padre fue un padre increíble. A pesar de su carrera profesional, fue un padre muy presente, sobre todo después de retirarse; tenía más tiempo y pasamos mucho tiempo juntos. Como abuelo, siento mucho esta ausencia para mi hijo, pero se lo recuerdo todos los días. Él ya reconoce a mi padre por foto. Cuando llegue el momento, le enseñaré toda su carrera profesional», explica Carmen. Implicada en la Fundación Severiano Ballesteros y en su hijo, Seve Jr.

De Severiano humano, padre y deportista, su hija Carmen ha heredado muchos de sus valores. La benjamina del clan nos cuenta que se define como una mujer «muy constante con todo lo que se propone» y también tímidamente «competitiva». Sin embargo, y con el paso del tiempo, cuando se mira al espejo ve una faceta de su progenitor: «Yo creo que la disciplina me viene de él, sin duda. Mi hijo tiene una rutina muy estricta desde el día uno. Es algo que tengo muy claro con él, y eso viene de mi padre». Este 7 de mayo, coincidiendo con el decimoquinto aniversario del fallecimiento de Severiano Ballesteros, el DP World Tour —uno de los circuitos de golf masculino más importantes en Europa y a nivel mundial- ha organizado campeonato homenaje a la estrella de esta disciplina. Un acto que tendrá lugar en Cataluña y que la familia de Severiano ha seguido muy de cerca. Lamentablemente, Carmen no podrá asistir in situ -lo que no significa que haya seguido cada detalle de la organización—. «Tristemente no voy a poder estar; me da mucha pena, estoy fuera de España en un viaje ya planeado. Pero lo seguiré muy de cerca, sin duda. El DP World Tour se puso en contacto con nosotros. Al final, mi padre dio su vida por un circuito que sigue creciendo cada año y es bonito que lo sigan recordando de esta manera. ¡Se lo merece!».