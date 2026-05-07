Espinosa defiende en una charla que «la vivienda tiene solución» tras hacerse una mansión de 6 millones

Iván Espinosa de los Monteros, presidente de la plataforma Atenea y ex portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados, ha organizado una charla bajo el lema «La vivienda tiene solución» mientras cuenta con una masión valorada en 6 millones de euros que se ha construido recientemente en Puerta de Hierro, una zona privilegiada de Madrid, como ha informado OKDIARIO en exclusiva.

En concreto, Atenea tiene previsto celebrar el próximo martes 12 de mayo un acto en el Hotel NH Collection Eurobuilding de Madrid donde el propio Espinosa de los Monteros presentará el informe titulado «La vivienda tiene solución». El ex dirigente de Vox estará acompañado por Mikel Echavarren, presidente y consejero delegado de la consultora inmobiliaria Colliers en España y Portugal, y Carolina Roca, presidenta de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid (Asprima).

Con anterioridad a este informe sobre vivienda, la fundación Atenea también presentó otros documentos respecto al «problema de las pensiones», «el papel de España en el escenario internacional» o «la recuperación del Estado de Derecho», donde el think tank analiza el «serio deterioro que ha sufrido la democracia en España en los últimos años».

En este caso, Espinosa de los Monteros abordará el drama de la vivienda en España y expondrá el citado informe mientras es capaz de adquirir un palacete y hacerle una profunda reforma, con un valor de alrededor de 6 millones de euros, y firmar una hipoteca de 2 millones de euros hasta 2044.

🏠 El 12 de mayo, presentación de nuestro nuevo informe «La vivienda tiene solución». 👌🏽 Con @MikelEchavarren, Carolina Roca e @ivanedlm. 📅 Martes, 12 de mayo

🕐 19.30 horas

📍 Hotel NH Collection Eurobuilding

C/ Padre Damián, 23 (MADRID) ¡ENTRADA LIBRE hasta completar el… pic.twitter.com/NGCmE7M0Om — Atenea (@atenea_esp) May 4, 2026

Como publicó este periódico, el importe medio de las hipotecas en España se situó en 151.944 euros en julio de 2024, según datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística (INE). De esta manera, una hipoteca como la rubricada por Iván Espinosa de los Monteros -nacido en 1971- en la escritura de compra de esta mansión, que se eleva hasta los 2.000.000 de euros, es 13 veces el importe medio de estos créditos en España en julio de 2024 (fecha de adquisición de este inmueble por el ex diputado de Vox).

A una hipoteca de esta cantidad tan elevada sólo acceden dueños de inmuebles de lujo o propiedades singulares, clientes con patrimonios muy elevados, empresarios o profesionales de alto nivel e inversores inmobiliarios. Espinosa de los Monteros posee otros dos inmuebles en Madrid, según documentación registral.

El inmueble anterior se ha transformado en un palacete de estilo neoclásico, con grandes ventanales, una balaustrada decorativa y tejados de pizarra a varias aguas. Esta construcción está concebida en diferentes alturas y cuenta con un amplio lucernario, placas solares y una zona de jardín, donde sobresale un conjunto de cipreses que refuerzan la verticalidad y la solemnidad del espacio.

Imagen exterior de la mansión de Espinosa. (Foto: OKDIARIO)

La superficie total de esta parcela en Puerta de Hierro es de 1.320 metros cuadrados, lindando con terrenos de los que «se segregó, propios de Inmobiliaria Alcázar SA». El Registro de la Propiedad detalló que la construcción constaría de tres plantas: «semisótano de 88 metros cuadrados; planta baja, de 300 metros cuadrados; y planta alta de 88 metros cuadrados». El resto del terreno, según la documentación oficial, «queda destinado a jardín, en el que se construirá un garaje de 40 metros cuadrados». En total, 516 metros cuadrados. La anterior edificación, del año 1955, tenía 720 de superficie construida.

La descripción registral consultada por OKDIARIO también recogió la distribución de la mansión tras su reforma: «El semisótano se destina a servicios; la planta baja tendrá vestíbulo de entrada, living, comedor, cuarto de estar, cuatro dormitorios, dos cuartos de baño, cocina, despensa y office; y en la planta alta un cuarto de estudio, dos dormitorios y un baño».

El que fuera portavoz del Grupo Parlamentario de Vox en el Congreso de los Diputados hasta agosto de 2023 presumió en febrero de 2025 de haber «perdido bastante dinero» durante su paso por la política. Lo hizo en una entrevista en Negocios TV, apenas siete meses después de adquirir esta mansión.

Vista del lucernario y las placas solares del palacete de Espinosa. (Foto: OKDIARIO)

Esta zona de 237.000 metros cuadrados, una urbanización de villas de lujo y chalets, muchas con piscina y pistas de tenis, y con amplias zonas verdes, debe su nombre a la Puerta de Hierro, un monumento que marcaba la entrada a la zona de caza restringida de Fernando VI.

Fue Inmobiliaria Alcázar SA la firma que promovió en el año 1947 el plan parcial de Puerta de Hierro con carácter de área «residencial de gran lujo que sirve de transición y, por tanto, de enlace entre la Residencia de El Pardo, las zonas deportivas (Club de Golf, Campo de Polo, Tiro de Pichón, Hipódromo), Ciudad Universitaria y la capital».