La mansión que Iván Espinosa de los Monteros, presidente de la plataforma Atenea y ex diputado de Vox, adquirió en Madrid, tal y como reveló OKDIARIO en exclusiva, y que sometió a una profunda reforma, se ha transformado en un palacete de estilo neoclásico, con grandes ventanales, una balaustrada decorativa y tejados de pizarra a varias aguas.

Esta construcción, valorada en 6 millones de euros, está concebida en diferentes alturas y cuenta con un amplio lucernario, placas solares y una zona de jardín, donde sobresale un conjunto de cipreses que refuerzan la verticalidad y la solemnidad del espacio.

Asimismo, destaca su composición simétrica y ordenada, con molduras y cornisas bien definidas alrededor de ventanas y remates. Además, existen chimeneas visibles en la cubierta, conformando todo ello una villa de aspecto señorial.

Tanto las fachadas interiores como los muros del cerramiento exterior están pintados en un blanco próximo al tono marfil, que aporta sobre todo luminosidad y elegancia. Con varias entradas a la vivienda, existen desplegadas por el perímetro numerosas cámaras de vigilancia.

Según documentación oficial obrante en el Registro de la Propiedad, a la que tuvo acceso OKDIARIO, Iván Espinosa de los Monteros —casado con Rocío Monasterio, arquitecta de profesión y ex líder de Vox en Madrid— adquirió al cien por cien esta propiedad el 22 de julio de 2024, tal y como consta en la fecha de escritura. Para ello, firmó una hipoteca de 2 millones de euros hasta 2044, siendo 13 veces el importe medio de estos créditos en España en ese momento.

Imagen exterior de la mansión de Espinosa. (Foto: OKDIARIO)

El inmueble, de carácter urbano, se encuentra en la llamada Ciudad Puerta de Hierro, una urbanización de villas de lujo y chalets, muchas con piscina y pistas de tenis, y con amplias zonas verdes. También hay cámaras de seguridad a la entrada y salida de este enclave, en el que no entran las líneas de bus de la EMT. Este privilegiado paraje se halla en el noroeste de la capital, a 20 minutos del centro, en el distrito de Fuencarral-El Pardo.

En concreto, la superficie total de la parcela es de 1.320 metros cuadrados. El Registro detalló que la construcción constaría de tres plantas: «Semisótano de 88 metros cuadrados; planta baja, de 300 metros cuadrados; y planta alta de 88 metros cuadrados». El resto del terreno, según la documentación oficial, «queda destinado a jardín, en el que se construirá un garaje de 40 metros cuadrados». En total, 516 metros cuadrados. La anterior edificación, del año 1955, tenía 720 de superficie construida.

Vista del lucernario y las placas solares del palacete de Espinosa. (Foto: OKDIARIO)

La descripción registral consultada por OKDIARIO también recogió la distribución de la mansión tras su reforma: «El semisótano se destina a servicios; la planta baja tendrá vestíbulo de entrada, living, comedor, cuarto de estar, cuatro dormitorios, dos cuartos de baño, cocina, despensa y office; y en la planta alta un cuarto de estudio, dos dormitorios y un baño».

El que fuera portavoz del Grupo Parlamentario de Vox en el Congreso de los Diputados hasta agosto de 2023 está rodeado de vecinos ilustres y miembros de la jet set madrileña. A escasos metros se encuentra la vivienda del príncipe Christian de Hannover y Sassa de Osma, así como la de Tamara Falcó, muy cerca de la mansión que su madre, Isabel Preysler, adquirió cuando estaba casada con el ministro felipista Miguel Boyer y donde sigue viviendo. Se trata de la famosa Villa Meona, bautizada así popularmente por tener 13 cuartos de baño.

Enclave de la alta sociedad

También en las inmediaciones del palacete de Iván Espinosa de los Monteros se halla la casa en la que vivió el fallecido Fernando Fernández-Tapias, ex vicepresidente primero del Real Madrid y ex presidente de la CEOE. Esta urbanización se considera uno de los enclaves predilectos de la alta sociedad española, siendo también lugar de residencia de embajadores.

La mansión de Espinosa de los Monteros antes de la reforma. (Foto: OKDIARIO)

En esa misma zona se ubicaba la Quinta 17 de Octubre, la residencia que habitó el ex presidente argentino Juan Domingo Perón durante sus 17 años de exilio en Madrid. Cuando Perón adquirió el terreno, el área se encontraba prácticamente despoblada, con apenas algunas casonas dispersas. Sin embargo, la ubicación no fue casual: a escasos minutos por la carretera de El Pardo se alcanzaba tanto el Palacio de la Zarzuela como la residencia de Francisco Franco.

Esta zona de 237.000 metros cuadrados debe su nombre a la Puerta de Hierro, un monumento que marcaba la entrada a la zona de caza restringida de Fernando VI. Fue Inmobiliaria Alcázar SA la firma que promovió en el año 1947 el plan parcial de Ciudad Puerta de Hierro con carácter de área «residencial de gran lujo que sirve de transición y, por tanto, de enlace entre la Residencia de El Pardo, las zonas deportivas (Club de Golf, Campo de Polo, Tiro de Pichón, Hipódromo), la Ciudad Universitaria y la capital».