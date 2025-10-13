Espinosa de los Monteros firmó una hipoteca de 2 millones hasta 2044 para su mansión de Puerta de Hierro

El presidente de la plataforma Atenea y ex diputado de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, firmó una hipoteca de 2 millones de euros el pasado año para la mansión que se está construyendo en una parcela de 1.320 metros cuadrados en una zona exclusiva de Madrid. Una propiedad de 516 m2 revelada este domingo por OKDIARIO y valorada en unos 6 millones de euros.

Según documentación oficial obrante en el Registro de la Propiedad, a la que tuvo acceso este periódico, Espinosa de los Monteros adquirió al cien por cien esta propiedad el 22 de julio de 2024, tal y como consta en la fecha de la escritura. En esa escritura, señala la información registral, fue formalizada el mismo día una hipoteca, «a favor de Bankinter, para responder de 2.000.000 euros de principal».

Esta hipoteca, suscrita por un plazo de 20 años, tiene como «fecha de vencimiento el 22 de julio de 2044», indica el detalle de esta operación. En su caso, el que fuera portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados hasta agosto de 2023 figura como único propietario de esta finca. Es decir, ostenta el «cien por cien del pleno dominio con carácter privativo por título de compraventa».

El importe medio de las hipotecas en España se situó en 151.944 euros en julio de 2024, según datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística (INE). De esta manera, una hipoteca como la rubricada por Iván Espinosa de los Monteros -nacido en 1971- en la escritura de compra de esta mansión, que se eleva hasta los 2.000.000 de euros, es 13 veces el importe medio de estos créditos en España en julio de 2024 (fecha de adquisición de este inmueble por el ex diputado de Vox).

A una hipoteca de esta cantidad tan elevada sólo acceden dueños de inmuebles de lujo o propiedades singulares, clientes con patrimonios muy elevados, empresarios o profesionales de alto nivel e inversores inmobiliarios. Espinosa de los Monteros posee otros dos inmuebles en Madrid, según documentación registral.

En concreto, la superficie total de esta parcela en Puerta de Hierro es de 1.320 metros cuadrados, lindando con terrenos de los que «se segregó, propios de Inmobiliaria Alcázar SA». Esta compañía vendió las fincas de este enclave con la calificación de «casa-hotel», de ahí que siga figurando esta denominación en la información registral.

Iván Espinosa Monteros, presidente de Atenea. (Foto: EP)

El Registro especifica que esta «casa-hotel», comprada por Iván Espinosa de los Monteros y todavía «en construcción», constará de tres plantas: «Semisótano de 88 metros cuadrados; planta baja, de 300 metros cuadrados; y planta alta de 88 metros cuadrados». El resto del terreno «queda destinado a jardín, en el que se construirá un garaje de 40 metros cuadrados». En total, 516 metros cuadrados. La anterior edificación, del año 1955, tenía 720 de superficie construida.

La descripción también detalla la distribución que tendrá la mansión tras su reforma: «El semisótano se destina a servicios; la planta baja tendrá vestíbulo de entrada, living, comedor, cuarto de estar, cuatro dormitorios, dos cuartos de baño, cocina, despensa y office; y en la planta alta un cuarto de estudio, dos dormitorios y un baño».

El inmueble, de carácter urbano, se encuentra en la llamada Ciudad Puerta de Hierro, una urbanización de villas de lujo y chalets, con amplias zonas verdes y cámaras de seguridad a su entrada y salida, un perímetro en el que no entran las líneas de bus de la EMT. Este privilegiado paraje se halla en el noroeste de la capital, a 20 minutos del centro, en el distrito de Fuencarral-El Pardo.

Área residencial de «gran lujo»

Inmobiliaria Alcázar SA promovió en 1947 el plan parcial de Ciudad Puerta de Hierro con carácter de área «residencial de gran lujo que sirve de transición y, por tanto, de enlace entre la Residencia de El Pardo, las zonas deportivas (Club de Golf, Campo de Polo, Tiro de Pichón, Hipódromo), la Ciudad Universitaria y la capital».

Aquí tienen su residencia ilustres miembros de la jet set madrileña como el príncipe Christian de Hannover y Sassa de Osma; la marquesa de Griñón, Tamara Falcó, junto a su marido, Íñigo Onieva, o su madre, Isabel Preysler, que sigue viviendo en la famosa Villa Meona, bautizada así popularmente en su día por tener hasta 13 cuartos de baño.