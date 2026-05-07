Dani Martín sobre el peor día de su vida. «Tenía 57 llamadas perdidas de mi madre»

Dani Martín ha sido uno de los protagonistas de la nueva entrega de 100% Únicos en Cuatro, donde se sometió a las preguntas sin filtros de un grupo de reporteros con trastorno del espectro autista (TEA). Bajo la mirada cómplice de Daniel Guzmán, el cantante madrileño se despojó de su coraza de estrella de rock para mostrar al Dani más vulnerable, humano y honesto.

«El éxito es un impostor si no tienes la cabeza en su sitio. Yo necesitaba bajarme de la montaña rusa porque ya no sabía quién era el personaje y quién era la persona», ha confesado, en un primer momento, Dani Martín.

Uno de los temas centrales de la charla ha sido la salud mental, un asunto que el artista ha abanderado con naturalidad en los últimos años. Ante la curiosidad de los reporteros sobre por qué decidió alejarse de los escenarios por un tiempo, Dani ha sido tajante: «A veces el ruido de fuera es tan fuerte que dejas de escucharte a ti mismo. Necesitaba parar, ir a terapia y recordarme que Dani es mucho más que el tipo que canta en un escenario».

La muerte de su hermana

Entre todas las preguntas que le plantearon, las más personales giraron en torno a la pérdida de su hermana Míriam.»Me enteré porque miré el teléfono móvil y tenía 57 llamadas perdidas de mi madre. Antes incluso de devolver la llamada a mi madre, ya sabía que iba a recibir una contestación que no me iba a gustar», ha confesado el que fuera líder de El canto del loco.

Al artista le han preguntado si sigue celebrando ciertas fiestas tras la muerte de su hermana y Dano Martín ha contestado: «Desde hace un par de años volvemos a celebrar las Navidades, nos reímos y nos lo pasamos bie: Intentas tirar hacia delante como puedes y alegrar a tus padres».

«A mi hermana la llevo en mí todos los días. A medida que te haces mayor comprendes que hay que disfrutar porque esto dura muy poco» 🥺#100×100Únicos https://t.co/2vLr5pqssm pic.twitter.com/Io97ASkkaR — 100% Únicos (@100x100unicos) May 6, 2026

Dani Martín ha declarado en el programa de Cuatro que: «Es mucho mejor sonreír, reír y pasarlo bien que vivir instalado en la tristeza».