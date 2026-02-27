Dani Martínez, tras la confesión de Pablo Motos en ‘El Hormiguero’: «¿Asuntos sociales dónde estaba?»

El Hormiguero, después de la visita de Sandra Golpe, ha terminado la semana y el mes de febrero con la visita de Dani Martínez, que en el pasado fue empleado de la productora de Pablo Motos, cuando fue presentador de Tonterías las justas y Vaya Movida. El leonés ha acudido para hablar de Remember. El show, una obra que se asemeja mucho a Regreso al futuro, en la que hace un viaje desde el futuro y hasta el pasado para recordar las pequeñas cosas y situaciones que triunfaban en los años 80 y 90.

Desde aquella etapa de programas en Cuatro y Neox, Martínez y Florentino Fernández son grandes amigos y han seguido trabajando juntos en programas y espectáculos, por lo que Flo también tiene un papel especial en cada una de las obras. «Empieza con un vídeo donde sale una persona que no puedo mencionar, pero es Flo. Vivimos los dos en 2050, y él me dice, ‘tengo una misión para ti’. En esa época, la gente se ha olvidado de muchas cosas que antes eran increíbles, lo petaban, estaban en el día a día», ha comenzado explicando.

Aunque puede recordar mucho a la mítica película de Marty McFly, hay cambios importantes y no es un homenaje a la mítica saga de películas: «No es un DeLorean, no hay presupuesto para tanto, pero viajo al pasado, aparezco en el teatro y eso me sirve para recordar canciones, series, cosas de la época… Todo esto en una macroverbena», así ha descrito esta obra, que se aleja de lo que es un monólogo.

En Remember. The show habla comidas y dulces de años atrás, además de recordar series y películas míticas como El Equipo A, El coche fantástico, Compañeros, Al salir de clase, Los vigilantes de la playa o Sensación de vivir. Hablando de series, Martínez reconoce que ahora mismo está viendo una serie de la época: «Te voy a contar una cosa. La gente va a pensar que soy raroAhora mismo estoy volviendo a ver Al salir de clase desde el primer capítulo, que está en una plataforma. Voy por el 49, antes de venir aquí me he visto dos».

También hubo tiempo para hablar de comida, por lo que Pablo Motos quiso saber cuál era la merienda favorita de su invitado, pensando en embutidos de León, pero nada más alejado. «La típica merienda leonesa», dijo para confirmar lo que todos esperaban.

En cambio, la merienda típica de Pablo Motos escandalizó al invitado de -: «Pan, vino y azúcar». La diferencia de edad entre Pablo y Dani Martínez es importante, por eso el cómico se sorprendió mucho: «¿Perdona? ¿Era la posguerra eso?» (…) «¿Y asuntos sociales dónde estaban?», bromeaba.

Dani Martínez llegó a presentar bebido ‘Tonterías las justas’

En la etapa que el programa se emitía en Cuatro, el plató era compartido con El Hormiguero, por eso Florentino Fernández aprovechaba que los viernes Motos y los suyos no estaban allí para cocinar paellas para todo el equipo. Dani trataba de no beber en esas comilonas, pero su compañero de programa le llevó un día un ron especial para que disfrutase.

Estas comidas se realizaban antes de comenzar el directo, por lo que decidió tomar una copa muy corta «por no hacerle el feo» a su amigo. La sorpresa para el leonés llegó cuando en el plató se iba encontrando copas debajo de su mesa o las estanterías, llegando a estar borracho al final del programa.