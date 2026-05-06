Los jardineros instan a poner bicarbonato de sodio en las plantas del jardín: para qué sirve y cómo prepararlo

En muchos jardines cada vez se apuesta menos por los productos químicos en pro de soluciones que sea más naturales y también, las de toda la vida. No se trata entonces de una moda más, sino que tiene que ver con buscar algo sencillo, que funcione y que no complique demasiado el cuidado de las plantas. Y ahí es donde entra un ingrediente que casi todo el mundo tiene en casa y que no es otro que el bicarbonato de sodio.

Puede parecer raro al principio, ya que el bicarbonato siempre se ha asociado a la limpieza o a la cocina, pero lo cierto es que cada vez más jardineros lo están utilizando para tratar las plantas en macetas, huertos pequeños o jardines. No hace milagros, pero en algunos casos sí puede ayudar, y bastante. Pero debemos tener cuidado y no usar el bicarbonato con las plantas sin más, ya que si no sabemos cómo funciona su efectividad podemos acabar con el efecto contrario. Por eso conviene entender bien qué hace exactamente y en qué situaciones tiene sentido utilizarlo.

Qué hace realmente el bicarbonato en las plantas

El bicarbonato tiene varias propiedades que explican por qué puede ser recomendable para usar con las plantas. Por un lado, neutraliza ácidos, mientras que por otro, tiene cierta capacidad para frenar el crecimiento de algunos microorganismos. Y además ayuda a eliminar olores, algo que en macetas con mal drenaje se nota bastante.

En la práctica, uno de sus usos más habituales es contra los hongos. Es bastante común que aparezcan cuando hay humedad acumulada o poca ventilación, sobre todo en terrazas o patios donde el aire no circula demasiado. Esas manchas blancas o ese aspecto apagado en las hojas muchas veces vienen de ahí. Aquí el bicarbonato no actúa como un fungicida potente, pero sí dificulta que el hongo siga avanzando. Es más bien una ayuda, un apoyo, algo que puede funcionar si el problema está empezando.

También se utiliza cuando la tierra empieza a oler mal o se nota que hay exceso de humedad. En esos casos, puede ayudar a equilibrar un poco la situación y a mejorar el ambiente en el que crecen las raíces.

Cuál es el riesgo del bicarbonato en el jardín

El bicarbonato parece inofensivo, pero no lo es del todo ya que el principal problema es que altera el pH, y eso afecta directamente al suelo. Y hay plantas que toleran bien ese cambio, pero otras no. Y cuando no lo toleran, se nota rápido ya que podemos ver como las hojas se queman, el crecimiento se frena o tienen un aspecto general más débil.

Además, aplicar más cantidad de la necesaria no mejora el resultado. De hecho, suele ser justo al revés. Por eso quienes lo utilizan con frecuencia insisten en que la clave está en usar poco y con cuidado. De este modo, el bicarbonato no es un producto para usar cada día ni para echar para probar, de modo que tiene sentido cuando hay un problema concreto o cuando se quiere prevenir en situaciones muy específicas, como ambientes húmedos.

Cómo se prepara

Una de las razones por las que se ha popularizado tanto es lo fácil que es prepararlo ya que no hace falta comprar nada especial ni tener experiencia previa.

La mezcla más utilizada es bastante simple:

1 litro de agua

1 cucharadita de bicarbonato de sodio

2 o 3 gotas de jabón líquido neutro

Se mezcla primero el bicarbonato con el agua hasta que desaparezca por completo. Después se añade el jabón, que sirve para que el líquido se adhiera mejor a las hojas, y se remueve sin agitar demasiado. A partir de ahí, lo más práctico es usar un pulverizador. Se aplica directamente sobre las hojas, pero sin empaparlas. Con una ligera capa es suficiente.

Otro detalle importante es el momento. Si se hace con sol fuerte, puede provocar manchas o quemaduras. Lo mejor es hacerlo temprano o cuando empieza a caer la tarde. En cuanto a la frecuencia, no hay una regla fija, pero lo habitual es espaciarlo unos diez días. Si no hay problema visible, incluso más.

También se usa para el suelo

Hay quien va un paso más allá y lo utiliza para modificar la acidez del sustrato. Esto ya es un uso más delicado, porque tocar el pH no es algo menor.

La mezcla en este caso cambia un poco. Se utilizan unos dos gramos de bicarbonato, unas gotas de vinagre y medio litro de agua. La idea es ajustar ligeramente el suelo, sobre todo en plantas que no llevan bien la acidez. Pero aquí sí que conviene tener claro qué necesita cada planta. Si no, es fácil equivocarse y empeorar la situación en lugar de mejorarla.

Un truco sencillo que funciona si se usa bien

El éxito del bicarbonato en el jardín no tiene misterio. Es barato, fácil de encontrar, eficaz y no requiere experiencia. Pero tampoco es una solución universal y no sustituye a todo ni sirve para cualquier caso, sino que, simplemente, es una herramienta más para cuidar las plantas. Al final, lo que marca la diferencia es cómo se usa. Con cabeza, observando las plantas y sin pasarse.