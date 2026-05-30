Opticalia está abriendo tiendas propias delante de ex franquiciados que se han ido a la competencia, según ha podido comprobar OKDIARIO de primera mano. Tal y como adelantó este periódico, la empresa ha creado una filial para abrir locales propios por primera vez. Algunos de ellos se están colocando en frente de ex asociados, perjudicando sus negocios. Además, estos nuevos establecimientos tienen carteles con lemas como «Estamos de vuelta» o «En esta acera volvemos».

La realidad, sin embargo, es que los que regentaban la vieja óptica de Opticalia siguen en la acera de enfrente, ahora bajo el paraguas de otra marca. OKDIARIO ha podido corroborar en primera persona dos de estos casos, uno de ellos en Madrid y otro en Leganés. Sin embargo, varias fuentes de la compañía indican que ha sucedido también en otros lugares.

De esta forma, las franquicias que todavía siguen dentro del grupo ven que existe la posibilidad de que Opticalia abra una tienda frente a su establecimiento si se marchan. Algo que les está sucediendo a algunas de las que sí han decidido irse.

Cabe recordar que la empresa ha sufrido una desbandada de alrededor de 100 asociados que se han ido a la competencia. Una sangría que está siendo difícil de gestionar. Una de las opciones para aminorar este impacto ha sido la de abrir tiendas propias.

«No es dejá vu, estamos de vuelta» o «la historia continúa, en esta acera volvemos» son algunos de los carteles que Opticalia ha decidido colocar enfrente de sus ex franquiciados. De esta forma, la empresa quiere hacer ver que vuelve a operar en la zona, aunque el profesional que atendía bajo su marca sigue trabajando allí, pero utilizando otro nombre.

«Aquí nos sentimos como en casa, gracias por esperarnos» o «Muy pronto, próxima apertura». Esto es lo que ve todos los días un ex franquiciado al entrar o salir de su negocio.

Las nuevas tiendas de Opticalia

Fuentes cercanas afirman a este periódico que Opticalia ha estado a punto de «quedarse sin locales en Madrid», algo que conlleva un coste reputacional importante. Esto sucedió, también, por la desbandada de las 20 ópticas de San Gabino, «que eran todas de Madrid»: «Entre las que se fueron a OpticaPro y estas, se quedan apenas sin presencia».

«San Gabino era el grupo más grande de ópticas dentro de Opticalia por tienda y por ventas», aseguran las mismas fuentes. Además, se dio «la salida de una consejera que vendió sus ópticas en Galicia a otro grupo fuera de Opticalia».

Ante esta situación, tanto en la capital como en otras partes del país, el grupo tomó la decisión de crear una filial para crear sus tiendas propias y así compensar la sangría de franquicias.

Esto supone un cambio relevante en el modelo de negocio de la óptica. Fuentes de la empresa explican que el grueso de su actividad giraba en torno a la intermediación comercial de productos (lentes y monturas), es decir, llevándose un porcentaje de lo que vendían los proveedores preferentes a sus asociados y que ellos acordaban con los primeros. «También la venta de producto propio (monturas y lentes) a los asociados», aseguran.