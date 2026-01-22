La estatua dedicada a Severiano Ballesteros ubicada en su localidad natal Pedreña, en Cantabria, y que se instaló en 2017, ha desaparecido. Ha sido el ayuntamiento de Marina de Cudeyo el que el pasado lunes denunció este robo. En un comunicado, el Consistorio ha deslizado, además, las dificultades de transportar esta escultura que pesa 100 kilos. Una noticia de la que se ha hecho eco la prensa internacional debido a la trayectoria del jugador de golf y el reconocimiento que siempre tuvo en su profesión. Esta figura, que todavía se encuentra en paradero desconocido, estaba localizada en la entrada del club de golf del municipio -concretamente en el parque de La Barquería- y la Guardia Civil y la Policía Local ya han abierto una investigación en la cual, su primera hipótesis, es un hurto de la misma.

Todo lo que se sabe del Severiano Ballesteros robada

Tras conocerse la noticia, la cuenta oficial del Ayuntamiento de Marina de Cudeyo no dudó en compartir una imagen de la estatua con la esperanza de que algún vecino de la zona la hubiera visto en otro lugar y las medidas que se han tomado al respecto. «Desaparición de la estatua en honor a Severiano Ballesteros. Esta tarde hemos tenido conocimiento de la desaparición de la estatua dedicada a Seve Ballesteros, en Pedreña. Policía Local y Guardia Civil han iniciado las pesquisas para tratar de esclarecer este lamentable suceso que todo indica se trata de un robo. Si alguien hubiera observado movimientos sospechosos, especialmente las últimas 24 horas, les rogamos lo hagan saber a la Guardia Civil o a la propia Policía Local», deslizan en el comunicado.

Esta imagen -financiada por el Gobierno central, el de Cantabria y el Ayuntamiento de Marina de Cudeyo- representa mucho más que una obra de arte o un homenaje hacia el jugador de golf fallecido en 2011 por un tumor cerebral, sino que forma parte de su importante trayectoria. Se trata de una estatua realizada en el año 2009 -aunque inaugurada en agosto del 2017- por el escultor Salvador García de bronce que imita la victoria de Ballesteros en el Open Británico de 1984 en St. Andrews.

El silencio de sus familiares

En el año 2017, los tres hijos de Severiano -Carmen, Javier y Miguel Ballesteros Botín-, estuvieron presentes en la inauguración de la estatua de su padre en su localidad natal. Durante todo este tiempo, los hijos del campeón de golf han tratado de rendir homenaje y seguir el legado de su progenitor. De hecho, su hija -que acaba de ser madre por primera vez-, ha puesto a su primogénito el nombre de Seve en memoria de Severiano Ballesteros.

Y no solo eso. Dos años antes del fallecimiento del deportista cántabro, Carmen Ballesteros -junto a sus hermanos- tomaron el relevo de la Fundación Seve Ballesteros para impulsar el golf de la mano de acciones sociales para favorecer la investigación científica en beneficio de los pacientes con el mismo diagnóstico que tuvo su progenitor.

Aunque siempre han respondido a las cuestiones sobre el campeón de golf, lo cierto es que en este momento sus familiares han mantenido el silencio y solo las instituciones políticas de la localidad han dado información al respecto.