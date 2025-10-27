El regalo más especial al nieto de Severiano Ballesteros por su bautizo

El pasado 9 de agosto, la familia Ballesteros Botín amplió su saga. Carmen, la hija del legendario golfista Severiano Ballesteros, daba a luz a su primer hijo en común con Juan Diego García, con el que se casó en 2024. Dos meses después del nacimiento de su vástago, ahora el clan se ha reunido para celebrar el bautizo del pequeño Seve, cuyo nombre tiene un especial significado en recuerdo de su abuelo materno, que falleció hace 15 años.

Ha sido Carmen, a través de sus redes sociales, la encargada de abrir el álbum de fotos de este día tan especial en el que su primogénito comenzaba a formar parte de la Iglesia católica. Además, ha publicado uno de los regalos más especiales que ha recibido el recién nacido.

El álbum de la gran celebración de los Ballesteros

El pasado sábado 25, Carmen Ballesteros y su marido celebraron un día muy importante: el bautizo de su pequeño. La empresaria, que es creadora de Seve Collection -una línea de ropa deportiva para jugadores de golf-, ha publicado en su cuenta de Instagram algunas fotos de esta reunión familiar en la que no ha faltado la diversión y que ha estado servida por uno de los caterings favoritos de las influencers.

Así ha sido el bautizo del nieto del fallecido Severiano Ballesteros. (Fotos: Redes Sociales)

A través de sus historias destacadas de Instagram, la ahijada de Ana Patricia Botín, ha compartido desde la iglesia en la que se ha celebrado, hasta la comida que han degustado o el regalo que ha recibido Seve Jr., por parte de las amigas de Carmen.

«El regalo para mi bebé, de mis amigas de toda la vida», ha escrito. Tal y como ha destapado Carmen, se trata de una camiseta del Racing de Santander dedicada por sus íntimas y que lleva el nombre del pequeño y el número cinco en la espalda. Una camiseta que la hija de Severiano no ha dudado en lucir tras la ceremonia religiosa.

Las amiga de Carmen Ballesteros le han regalado a Seve Jr. una camiseta del Racing de Santander. (Fotos: Redes Sociales)

Tras el bautizo -que tuvo lugar en la tarde del sábado 25 de octubre-, la empresaria, su marido y sus allegados se desplazaron hasta la finca donde tuvo lugar la cena, servida por Ernestina Catering -una empresa gastronómica especializada en carne cuyos menús oscilan entre los 35 y los 42 euros por persona-. «Con ellos todo siempre es perfecto. Enhorabuena Santi, comimos increíble, te pasas», ha escrito Carmen junto a uno de los platos que se sirvieron.

La reunión, además, contó con un Dj que se encargó de la banda sonora de la velada. Carmen -tal y como ha dado cuenta en redes sociales-, quiso celebrar por todo lo alto la llegada de su primogénito-.

El look completo y al detalle de Carmen Ballesteros para el bautizo de su hijo. (Fotos: Redes Sociales)

Finalmente, para la ocasión, la sobrina de Ana Botín optó por vestir un look muy elegante y cómodo compuesto por un dos piezas de chaqueta y pantalón azul campana. Un estilismo muy acertado y que es perfecto tanto para días de oficina como para eventos más formales.