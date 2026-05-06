La UE confirma el cambio de norma a partir de 2027: los españoles tendrán que llevar el DNI y carnet de conducir en el móvil

Salir de casa sin cartera puede ser todavía un problema ya dejarnos el DNI o el carnet de conducir en casa puede hacer que tengamos que volver sí o sí a por ellos. Sin embargo la costumbre de llevar cartera está empezando a quedarse atrás poco a poco y más si tenemos en cuenta que la Unión Europea ya ha puesto sobre la mesa un cambio importante ya que partir de 2027, los ciudadanos podrán llevar sus documentos oficiales como el DNI, en el móvil. No como algo puntual o experimental, sino como parte de un sistema común que funcionará en todos los países miembros.

Detrás de esa idea está la llamada cartera digital europea, un proyecto que busca simplificar algo tan cotidiano como identificarse o hacer un trámite. Y aunque todavía no está del todo implantado, el camino ya está bastante definido y puede que el año que viene ya no lleves encima la cartera sino que tu DNI y tu carnet de conducir lo puedas llevar sin más, en el móvil y todo gracias a la EUDI Wallet, que es la aplicación oficial que cada país tendrá que ofrecer a sus ciudadanos con el fin de reuni en un solo lugar todos los documentos importantes que normalmente van en la cartera.

La UE confirma el cambio de norma para llevar el DNI y el carnet de conducir en el móvil

EUDI Wallet no será una app cualquiera dado que los documentos que se guarden ahí estarán verificados por las autoridades, así que tendrán validez legal. Es decir, servirán para identificarse igual que un DNI físico o un carnet de conducir pero en cambio, lo llevarás en el móvil.

En la práctica, funcionará de forma parecida a las aplicaciones de pago o a las tarjetas digitales que ya se usan en el móvil. La diferencia es que aquí no hablamos de algo opcional o cómodo, sino de documentación oficial. Y eso cambia bastante las cosas.

Qué podrás llevar en el móvil

Uno de los puntos que más llaman la atención es todo lo que se podrá almacenar dentro de esa cartera digital. No se limita a un par de documentos, sino que la idea es ir bastante más allá ya que está previsto que incluya el DNI así como el carnet de conducir, pero no sólo, sino también la tarjeta sanitaria, los certificados oficiales y los títulos académicos y profesionales y todo eso en el mismo sitio, accesible desde el teléfono. Sin tener que llevar varias tarjetas o papeles encima.

Además, el sistema permitirá algo que hasta ahora no era tan habitual, y es compartir sólo la información necesaria. Por ejemplo, demostrar que eres mayor de edad sin enseñar todos tus datos personales.

Servirá en cualquier país de la UE

Una de las claves de este sistema es que no se queda en el ámbito nacional sino que está pensado para funcionar en toda la Unión Europea. Esto significa que un ciudadano español podrá usar su identidad digital en otro país sin tener que registrarse de nuevo ni hacer trámites adicionales. Algo que, a día de hoy, todavía puede ser bastante engorroso en según qué situaciones. A la hora de viajar, por ejemplo, facilitará mucho las cosas. También en gestiones con empresas, bancos o administraciones de otros países.

No desaparece el formato físico (al menos de momento)

Una de las dudas más habituales tiene que ver con esto. ¿Habrá que dejar de llevar el DNI físico? La respuesta, al menos por ahora, es no ya que durante un tiempo convivirá con el digital, sobre todo porque no todo el mundo tiene las mismas facilidades con la tecnología. Lo que sí parece claro es que el móvil irá ganando peso. Poco a poco, será la opción más utilizada por comodidad.

Cuándo llegará realmente

Aunque se habla mucho de 2027, el cambio no será inmediato. De hecho, el proceso ya está en marcha. A partir de 2026 empezará el despliegue más visible, con los países adaptando sus sistemas para cumplir con la normativa europea. Cada uno tendrá que desarrollar su propia aplicación, aunque siguiendo unas bases comunes. La idea es que en 2027 ya esté funcionando en la mayoría de los Estados miembros, aunque es posible que haya diferencias entre países.

Más digital, pero también más controlado

Este paso forma parte de algo más amplio. No es sólo llevar el DNI en el móvil, sino avanzar hacia una forma distinta de gestionar la identidad si bien ya hacemos muchas cosas online, como trámites, consultas, pagos y por lo visto, lo faltaba era integrar la identificación en ese mismo entorno.

La Unión Europea defiende que, además de facilitar la vida, este sistema puede ser más seguro. Al tratarse de documentos verificados digitalmente, se reduce el riesgo de falsificaciones. También se da más control al usuario sobre sus datos. En teoría, será cada persona la que decida qué comparte y cuándo.

Aun así, no todo el mundo lo ve igual de claro. Hay cierta preocupación, sobre todo en lo que tiene que ver con la privacidad y la seguridad y es que centralizar tantos datos en el móvil genera preguntas lógicas, como qué pasa si pierdes el teléfono, si hay un fallo técnico o si alguien intenta acceder a esa información. Desde Europa insisten en que el sistema estará preparado para evitar estos problemas, pero es un tema que seguirá dando que hablar.