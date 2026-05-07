Manel Loureiro dispara el alcance global del ‘noir’ gallego y plantea un magnicidio en su nuevo libro: «¿A quién le beneficia que toda la UE quede descabezada?»

Manel Loureiro ha conseguido algo excepcional. Otra vez. El autor de Apocalipsis Z, cuya adaptación cinematográfica es la película más vista de la historia de Amazon Prime Video a nivel mundial, se ha colado en sólo cinco días en la lista de los 100 libros más vendidos en Estados Unidos con Cuando la tormenta pase. Lo nunca visto con un autor español. Tras disparar el alcance global del noir gallego con una narrativa cargada de personalidad, el escritor publica Antes de que todo cambie (Planeta), una novela con la que prueba otros derroteros con acierto al plantear un magnicidio a gran escala: «¿A quién le beneficia que toda la Unión Europea quede descabezada?».

El protagonista de Antes de que todo cambie recibe el encargo de una enigmática mujer para eliminar a los principales líderes de la Unión Europea con la ejecución de un ataque coordinado, aprovechando que estarán reunidos en la isla de La Toja. Para dar verdad a la historia, Manel Loureiro cuenta que se entrevistó con ex agentes del CNI y escoltas de grandes personalidades, «gente que se dedica a impedir que maten a su protegido», que le dieron la clave: «Es imposible crear una burbuja de seguridad perfecta que impida que un lobo solitario pueda infiltrarse. No se puede garantizar el 100% de efectividad».

Con ese dato, con una historia que da síntomas de su ritmo acelerado ya en las 40 primeras páginas y con su estilo narrativo tan visual -y más que nunca con esta novela-, no extraña que Antes de que todo cambie se acabe de publicar y ya tenga un par de ofertas de adaptación, a pesar de que con este libro Manel Loureiro muestra cómo, ahora mismo, sus «inquietudes por contar historias van por otro lado». Su tono no es apocalíptico, pero sigue apostando por un gran impacto: «Los magnicidios son fenómenos que provocan grandes cambios. Son un revulsivo».

En un momento «tan especial de la historia» como el actual, el autor busca «que se puedan hacer reflexiones a través de la ficción». Y así ha comprobado también con asombro cómo «hay una pulsión destructiva» que sobrevuela la mente del lector cuando se encuentra frente a la premisa de ese magnicidio.

Aunque la verdadera vocación de Antes de que todo pase, señala, es la del entretenimiento, la evasión. El objetivo es que el libro deje una sensación de pérdida en el lector al finalizarlo, que pueda sentir esa pena por terminar de leer algo que lo ha tenido absorto y que, cuando sólo le falten las últimas 50 páginas, «empiece a leer más despacio».

Loureiro siente que éste es «el mejor libro» que ha escrito hasta la fecha. Y no le falta razón. Es cierto que todo encaja a nivel técnico, que todas las preguntas tienen una respuesta, que no le faltan los giros, que dosifica la acción en su justa medida para marcar el ritmo que va creciendo todo el tiempo, que juega perfectamente con las líneas temporales… Y, aun con todo ello, deja lugar a una segunda entrega (o no). No es imprescindible, pero sí posible. Hay más: plantea un thriller tan local como internacional. En este caso, la isla de La Toja aporta una ambientación idónea, no sólo por su atmósfera, sino también por ser un lugar con una sola entrada y salida, lo que dificulta escapar.

Al mismo tiempo que las preguntas se acumulan -entre ellas «¿a quién beneficia que toda la UE quede descabezada?»- en torno a la acción del thriller en su esencia, la novela también proyecta una cuestión emocional, «la más interesante» para el escritor: «La redención, que siempre supone algo a cambio, y el perdón a uno mismo, que es el más difícil». Todo concentrado en el protagonista.

Manel Loureiro ha conseguido algo excepcional. Otra vez. Y ahora hay otras dos cosas que le despiertan mucha ilusión: «Una producción audiovisual íntegramente en Estados Unidos y conocer a Stephen King». Al tiempo.