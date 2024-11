La tienes que ver hoy sin falta: la película española más vista de Prime Video

Hoy más que nunca, parece complicado destacar en el mar de estrenos cinematográficos que ha propiciado el auge del streaming. Así, el público en general y los suscriptores en particular asisten cada semana a novedades de todo tipo de géneros que crecen como la espuma en cuestiones de popularidad pero que sin embargo, no suelen perdurar en la mente de los espectadores, bajando su interés tan rápido como lo hizo su ascenso. No obstante, una pequeña joya del cine patrio se ha posicionado desde hace algunos días como la película española más vista de Prime Video. Un filme que representa a una tipología de películas a las que no está nada acostumbrada la industria nacional: las películas de zombis.

La cinta en cuestión es Apocalipsis Z: El principio del fin y adapta la novela homónima del escritor español Manel Loureiro, autor de una trilogía que ha conseguido encandilar a más de medio millón de lectores en el mundo. En este caso, la película española de Prime Video adapta la primera de las novelas y su triunfo en el catálogo, augura posiblemente la consecución fílmica de una trilogía en exclusiva para el terminal. Preestrenada el 4 de octubre en el Festival de Cine de Sitges con una gran acogida popular, esta historia de supervivencia dio el salto el 31 a Prime Video, aprovechando la festividad de Halloween y logrando unos grandes resultados a niveles de audiencia. La singularidad de su trama y lo poco que estamos acostumbrados a estos universos postapocalípticos en el cine español, la han aupado rápidamente en el top 10 de contenido más visto de la marca de vídeo bajo demanda que fundó originalmente Jeff Bezos.

El encargado de filmar dicho fenómeno del streaming es Carles Torrens. Cineasta que debutó en 2011 con Emergo y que poco a poco, se ha ido curtiendo en series nacionales tan reconocidas como Vis a vis y El Ministerio del Tiempo. Aunque su género predilecto siempre ha sido el del terror y el misterio, habiendo participado antes de Apocalipsis Z en la creación de El internado: Las Cumbres y Feria: La luz más oscura. Del mismo modo, el encargado de adaptar el material de Loureiro ha sido Ángel Agudo, responsable de crear el libreto de otras historias de terror como Sweet Home y Estación Rocafort.

¿De qué trata ‘Apocalipsis Z’?

La sinopsis oficial es la siguiente: «Una especie de rabia que transforma a la gente en criaturas agresivas se extiende por todo el planeta. Manel se aísla con su gato en su casa de Galicia, recurriendo a su ingenio para sobrevivir. Pronto deben salir a buscar comida por tierra y mar, encontrándose con todo tipo de peligros, comenzando un viaje de supervivencia física y emocional, en un camino abarrotado de peligros.

El reparto está principalmente comandado por Francisco Ortiz, quien se inició en la interpretación en la pequeña pantalla gracias a Cuéntame cómo pasó, El caso. Crónica de sucesos, Secretos de Estado o El Cid. De 38 años, no es la primera vez que este madrileño participa en una serie original de la plataforma, pues además de la ficción histórica de Rodrigo Díaz de Vivar, coprotagonizó junto a Yon González la ficción Memento Mori. El elenco cuenta aparte, con la presencia de Berta Vázquez (Vis a vis), Iria del Río (Antidisturbios), José María Yazpik (Narcos), Jesus Lloveras (La casa de papel) y Ana García Molero (Los herederos de la tierra), entre otros.

La película española de Prime Video

Es bastante más habitual que suceda en Netflix, pero en esta ocasión una película española ha triunfado en Prime Video. Apocalipsis Z: El principio del fin es la opción más buscada y reproducida en el catálogo español, llegando a rivalizar directamente con algunas competidoras internacionales. El servicio de vídeo bajo demanda es la segunda opción en cuanto a cantidad de contenido se refiere dentro del mercado y por supuesto, tiene otras grandes alternativas para los amantes del cine de zombis como Península, Extinción o la primera temporada de Fear the Walkind Dead.

Por lo que sabemos el estudio de Nostromo Pictures y Prime Video ya trabajan en la adaptación del segundo libro, titulado ‘Apocalipsis Z: Los días oscuros’. La trilogía termina con ‘Apocalipsis Z: La ira de los justos’. Desconocemos si el estudio querrá que alguna de ellas pase primero por los cines o si en cambio, esté destinada a ser otra película española de Prime Video que brille entre el catálogo nacional.