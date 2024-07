Duro golpe de Amazon Prime Video: la plataforma elimina esta función sin avisar

La plataforma de streaming Prime Video no deja de dar sustos a sus usuarios. Si en abril les anunció que comenzaría a añadir anuncios publicitarios en sus películas y series, ahora les sorprende con la eliminación de una de sus funciones. Se trata de Vídeo Grupal o Watch Party y era una herramienta que permitía ver las series y películas favoritas mientras se chateaba con otras personas. Una función que se había implementado en Prime Video a finales de 2020 en plena pandemia por el coronavirus y permitía a sus usuarios ver series y películas hasta 100 usuarios simultáneos sin importar donde se encontraban. Una función exclusiva de Prime Video cuyo uso había caído ya en los últimos años porque se utilizaba menos que en la pandemia, pero todavía tenía algunos usuarios interesados. Lo curioso es que la plataforma de streaming no lo ha anunciado a sus usuarios, sino que se han ido poco a poco enterando.

El pasado 22 de abril en un foro de Amazon sorprendía la pregunta de un usuario que no podía acceder a esta función y la respuesta no se hizo esperar: “Lamento el inconveniente al intentar empezar un video grupal. Te comento que la opción de empezar un video grupal/Watch Party se descontinuó desde el 2 de Abril del 2024, por lo cual ya no es posible empezar un Watch Party/video grupal. Lamento cualquier inconveniente que esto te pueda causar…”. La falta de comunicación ha molestado a algunos usuarios que se han visto sorprendidos por la eliminación de esta función.

La eliminación de la función Vídeo Grupal

Amazon no ha eliminado esta función de golpe, sino que ha ido desapareciendo de forma gradual. Incluso se cree que ha ido eliminando por fases en los últimos cinco meses y por eso muchos de los usuarios de la plataforma de streaming no se han dado cuenta hasta ahora. Lo que ha molestado más a los usuarios de Prime Video es que Amazon no ha publicado ningún tipo de anuncio ni ha mandado ningún comunicado sobre el fin de la función de Vídeo Grupal o Watch Party.

De hecho, nadie sabe todavía cuáles son los motivos de esta decisión de eliminar esta función. Lo único que ha podido influir es que después de la pandemia muchos usuarios dejaron de utilizarla y prefieren chatear por medios de otras apps como Discord o Whatsapp cuando están viendo al mismo tiempo una serie o una película.

El funcionamiento de Video Grupal

Con esta función los usuarios de Prime Video podían ver los contenidos mientras chateas con sus amigos o familiares y compartir la experiencia aportando comentarios como si todos estuvieran viendo lo mismo en persona. Lo curioso es que podían ver la serie o la película en el punto exacto que estaban los demás, el mismo minuto y segundo. Para hacer los comentarios tenía una columna con un chat en la que se podía añadirlos en tiempo real según estaba teniendo lugar el visionado.

El uso de esta función era estrictamente nacional, por lo que no se podía usar con otros contenidos que los de Prime Video en España. Esto significaba que no se podía invitar a usuarios con suscripciones de otros países, sino que solo se podía con los de nuestro país.

Una función parecida también la tenía Disney+ y se llamaba Group Watch. También fue lanzada en la plataforma de streaming en plena pandemia en septiembre de 2020 y ver una serie o película a la vez entre hasta seis personas a una sesión de visualización conjunta sin importante donde estuviesen. Además, podían ir haciendo comentarios en el chat para

La plataforma de streaming también eliminó en septiembre de 2023 esta función y los usuarios también protestaron por redes sociales. Está claro que esta función no resulta rentable para este tipo de plataformas y no parece que haya marchar atrás en esas decisiones.

La suscripción a Prime Video y la publicidad

Tampoco ha vuelto atrás la plataforma de streaming en la decisión de incluir anuncios de publicidad en Prime Video que tomó el 9 de abril y por ahora tampoco no hay vuelta atrás ni ningún comunicado al respecto. Eso sí, los usuarios pueden suscribirse a Prime Video sin anuncios a través del sitio web de Prime Video.

Para los que se los quieran saltar hay que tener en cuenta que en Prime Video hay la posibilidad de descargar contenido para verlo sin conexión a Internet. Una buena opción para las vacaciones cuando no se tiene conexión Wi-Fi y no se quieren consumir datos móviles. Estas descargas están libres de anuncios de publicidad y puede ser una forma de sortearlos este verano. Lo mejor es que no se muestran los anuncios habituales que se han introducido antes ni tampoco los que interrumpen la reproducción de las películas y las series.