Las mejores películas de terror recientes que puedes ver gratis en Prime Video

En un momento en el que el mercado de la exhibición parece estar bajo mínimos y donde la calidad de las superproducciones ha decaído significativamente respecto a décadas anteriores, existe un género que ha evolucionado en términos de calidad en muy poco tiempo y que encima, no ha perdido un ápice de su reclamo . Sí, hablamos del horror. Esas historias amadas por el público y en parte, muy cuestionadas por los académicos. Recordemos que no sería hasta 1974 cuando El exorcista se convirtió en la primera película de terror nominada a la categoría de Mejor película. Después, para encontrar una cinta que consiguiese romper ese maleficio en la sección reina del certamen, debemos remontarnos a 1991 cuando El silencio de los corderos logró la gran estatuilla dorada, coronándose como la mejor ficción de aquel año. Desde entonces, ni siquiera las mejores películas de terror han tenido un espacio digno en la alfombra roja.

Y no será porque los estudios no hayan generado filmes memorables. Robert Eggers nos trajo La bruja, Ari Aster estrenó Hereditary y Midsommar y Ti West por ejemplo, nos brindó una franquicia slasher original con X, Pearl y MaXXXine. Cada uno con su estilo, no se puede negar que seguramente las historias de miedo sean las que más variedad presentan en cuanto a tono y forma dentro de la disciplina cinematográfica. Además, por si la calidad y el elogio de la critica no fuese suficiente, también consiguen unos grandes resultados en la taquilla, generando un interés mayúsculo para una audiencia que arde en deseos por ver próximos proyectos de la talla de Smile 2 o Longlegs. Para ir amenizando todo ese hype de futuros títulos, hemos preparado una selección imperdible con las mejores películas de terror reciente que se pueden ver gratis en Prime Video:

Mejores películas de terror en Prime Video

‘La abuela’ (2021)

Comenzamos por el terreno patrio. Bajo la dirección de Paco Plaza y con un guion de Carlos Vermut, La abuela puede ser perfectamente, una de las mejores películas de terror hechas en España en los últimos años. Protagonizada por Almudena Amor y Vera Valdez, la historia se centra en Susana, una modelo que trabaja en París pero que debe abandonar la ciudad y regresar a Madrid ya que su abuela a sufrido un derrame cerebral. Años atrás, cuando sus padres murieron su abuela la cuidó como si fuese su propia hija. Ahora, necesita encontrar a alguien que cuide de ella, pero lo que deberían ser solo unos días de cuidados acaban convirtiéndose en una angustiosa y terrorífica pesadilla.

‘Buenas noches, mamá’ (2022)

El remake de la propuesta austriaca llegó firmado de la propia prime Video, la cual aterrizó con Naomi Watts y los hermanos gemelos Crovetti liderando el reparto. Esta revisión norteamericana llego de la mano de Matt Sabel, responsable de la cinta Take Me to the River y de la miniserie Nuevo Sabor a cereza. Buenas noches, mamá nos pone en la piel de dos hermanos que esperan que llegue su madre después de que esta haya sido operada de una cirugía plástica. Cuando llega con la cara vendada, el cambio en su personalidad hará que los niños se planteen si la mujer es realmente su madre o si se trata de una impostora.

‘Háblame’ (2022)

Fue una de las mejores películas de terror de 2022 y en el presente año, tendremos una secuela que volverá a llevarnos hasta el terreno mas horrífico del terreno sobrenatural. Por eso, esta es una oportunidad genial para ver el largometraje original de A24 hasta el estreno de una segunda parte que todavía no tiene una fecha de estreno oficial. La sinopsis nos pone en la piel de la solitaria Mia, una joven que se engancha con otro grupo de adolescentes a la emoción de invocar espíritus utilizando una mano embalsamada.

‘No tengas miedo’ (2023)

Con una opinión dividida por la crítica, pero con una gran aprobación por parte del público, No tengas miedo nos cuenta la perspectiva atormentada de Peter, un niño de ocho años que escucha ruidos provenientes del interior de la pared de su dormitorio. Sus padres en cambio, piensan que todo es producto de su imaginación. A medida que su miedo se intensifica, Peter comienza a pensar que sus padres esconden un horrible y peligroso secreto. ¿Puede confiar en su familia?

‘Posesión infernal: El despertar’ (2023)

Esta secuela de la trilogía original de la Posesión infernal de Sam Raimi cuenta la historia de dos hermanas separadas cuyo encuentro se ve interrumpíos por el surgimiento de unos demonios poseedores de carne, empujándolos a una batalla por la supervivencia mientras se enfrentan a la versión de familia más aterradora que se puedan llegar a imaginar.