Tráiler de ‘Longlegs’: un thriller lleno de ocultismo al más puro estilo ‘El silencio de los corderos’

Después de varias y muy potentes imágenes promocionales, Neon acaba de compartir el primer tráiler oficial de Longlegs. Un filme que ya en sus adelantos nos recuerda a la tensión y a la oscuridad de otros grandes proyectos como el clásico de culto El silencio de los corderos o incluso a la primera temporada de True Detective. No obstante, el nuevo material consigue transmitir incluso mucho más mal rollo que sus principales referentes y por lo que parece, podría convertirse en el gran thriller del 2024.

Longlegs está protagonizada por Maika Monroe, pero en ella también está presente Nicolas Cage, el cual ejerce paralelamente en la posición de productor ejecutivo. La cinta está dirigida por el guionista y director Oz Perkins. Un realizador cuya filmografía se ha centrado especialmente en el género del horror, aunque antes de ese salto hizo sus pinitos como actor en los 90, apareciendo en pequeños papeles de títulos como Seis grados de separación, Lobo o en el reboot de Star Trek estrenado en 2009. Independientemente de estos antecedentes, lo cierto es que Longlegs luce a priori al nivel de una de las obras clave dentro del ascenso de su carrera. Una herencia cinematográfica que recibió de su padre. Porque sí, Oz Perkins es el hijo del mítico actor Anthony Perkins, protagonista de Psicosis.

¿De qué trata ‘Longlegs’?

La sinopsis oficial de Longlegs es la siguiente: «Lee Harker (Monroe), una nueva y talentosa agente del FBI, ha sido asignada a un caso sin resolver de un asesino en serie. A medida que la investigación se complica y se descubren pruebas oculistas, Harker se da cuenta de que existe un vínculo personal con el despiadado asesino y debe ocultar con rapidez para evitar otro asesinato familiar».

Además de Monroe y Cage, la película cuenta con las interpretaciones de Alicia Witt, Blair Underwood, Dakota Daulby y Vanessa Walsh. El propio actor de Pig habló de su papel en la propuesta, dando a entender que él podría ser el asesino de la historia pues es un personaje que «escucha voces», definiéndose como una especie de «Geppetto poseído» que fabrica muñecas. Aparte, elogió la trayectoria de Perkins como legado de su padre: «Estoy trabajando con Oz, a quien probablemente conozcas. Es bastante fuerte en el género de terror en este momento. Pero en realidad es el hijo de Anthony (Perkins). Gretel y Hansel fue fantástica».

La oscuridad será uno de los temas recurrentes de la película. El material promocional está plagado de potentes imágenes que por sí mismas, ya generan cierta tensión a través de claroscuros en los que la joven agente se encuentra sumergida. Las expectativas están muy altas, siendo esta una oportunidad única para que Perkins demuestre definitivamente su talento como cineasta.

Monroe: estrella del cine independiente

Longlegs seguramente sea el filme independiente con más aspiraciones de lo que ya ha protagonizado esta estadounidense en su filmografía. A pesar de sus 30 años, Monroe lleva trabajando como actriz desde los 12, debutando precisamente en el género que más alegrías le está dando, con Bad Blood. Más tarde, se iría ganando ese estatus de estrella indie poniéndose a las órdenes de Sofia Coppola en The Bling Ring y protagonizando el primer gran éxito de Adam Wingard, The Guest. Sin embargo en realidad, el primer fenómeno del horror que la consagraría como una figura clave alejada en aquel momento de las superproducciones fue It Follow. Una historia que tendrá su secuela este mismo año bajo el título de They Follow, con David Robert Mitchelle repitiendo tras las cámaras.

Monroe del mismo modo, ha hecho sus pinitos en dos superproducciones que no funcionaron nada bien. La quinta ola y Independence Day: Contraataque se estrellaron en la taquilla, recibiendo además muy malas críticas por parte de la prensa internacional. Razón por la cual esta californiana recondujo posteriormente su trayectoria regresando a esas propuestas de segunda línea con cineastas emergentes. En los últimos años ha estado presente en Villans, Honey Boy, El extraño y La bala de Dios.

Por su parte, Cage está más de moda que nunca y su reciente preestreno de The Surfer en el Festival de Cine de Cannes lo demuestra. Por delante, en 2025 tiene dos títulos muy esperados. El primero una historia de terror llamada The Carpenter’s Son, en la que dará vida al padre carpintero de un niño con poderes sobrenaturales (en una clara referencia bíblica). Después volverá al cine de superhéroes interpretando al Spider-Man noir en una serie live action.

Longlegs llegará a los cines el próximo 27 de septiembre.