La fundación de Espinosa suspende cinco actos por la desbandada de críticos con su deriva anti Vox

La fundación Atenea que preside Iván Espinosa de los Monteros, ex portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados, se ha visto obligada a suspender al menos cinco actos por la desbandada de críticos con su deriva anti-Vox.

«No se han hecho estos actos por la incapacidad de reunir gente suficiente y porque los que iban a mover la asistencia a estas presentaciones, se han ido de la plataforma», aseguran a OKDIARIO fuentes conocedoras de la situación interna de esta organización.

De esta manera, las mismas fuentes apuntan que del calendario de acto diseñado inicialmente, al que ha tenido acceso este periódico, sólo hay previsto realizar encuentros en Cáceres y Murcia. Se da la circunstancia de que en ambos sitios hay presencia de descontentos con la dirección del partido de Santiago Abascal.

De esta manera, como avanzó Esdiario, se han cancelado las presentaciones provinciales previstas en Tarragona (18 marzo), Asturias (8 de abril), Huelva (23 de abril), Córdoba (6 de mayo) y Granada (7 de mayo).

Una de las principales salidas ha sido la de Fran Hervías, ex secretario de Organización de Ciudadanos, ex diputado en el Parlamento de Cataluña y en el Congreso, y también ex senador. También trabajó en Génova para el PP de Pablo Casado.

Asimismo, otros abandonos significativos han sido los de Pablo Cambronero, ex diputado de Ciudadanos, que ha ejercido como delegado de Atenea en Sevilla, y Carlos Hermoso, también ex parlamentario de la formación naranja, que ha hecho lo propio en Huelva. Ambos optaron por desvincularse de la plataforma de Espinosa de los Monteros hace ya ambas semanas.

Según las fuentes consultadas, los tres compartían una preocupación cada vez más extendida dentro de la organización: el giro de este think tank hacia posiciones centradas en erosionar a Vox, partido de cuya dirección salieron tanto Espinosa de los Monteros como su esposa, Rocío Monasterio, ex líder de la formación de Santiago Abascal en Madrid.

No obstante, estos tres ex miembros de Ciudadanos no son una excepción. Las bajas de embajadores, como se denomina en Atenea a sus inscritos, se han multiplicado en las últimas semanas al entender que la fundación ha pasado de ser un espacio de reflexión y encuentro a actuar como herramienta política orientada a debilitar a Vox.

En su mensaje de despedida, adelantado por El Confidencial, Hervías subrayó que «el momento actual pasa por favorecer un entendimiento entre PP y Vox, como ya ocurre en distintas comunidades autónomas». «Los sondeos apuntan a que esa suma es más posible que nunca, en buena medida por el auge de Vox, ya que el PP a nivel nacional sigue estancado. En este contexto, intentar debilitar a Vox o fragmentar su electorado puede llevarnos a un escenario como el de 2023, donde la falta de suma permitió la continuidad del sanchismo», remarcó.

«Por eso, creo que es momento de sumar, no de dividir, y de centrarse en lo que nos une. Por coherencia a mis principios y considerando siempre lo mejor para España, he tomado la decisión de dejar Atenea», apostilló.

Hervías, que fue uno de los cerebros de la expansión territorial de Ciudadanos durante la etapa de Albert Rivera y pieza clave en su maquinaria electoral, abandonó la política en 2021 por la estrategia de pactos de la dirección de Inés Arrimadas con PSOE y Podemos, llegando entonces el partido naranja a impulsar varias mociones de censura contra el PP. Desde entonces, y durante su etapa como asesor del PP, ha venido trabajando con la sociedad civil en iniciativas orientadas a la reorganización del espacio del centroderecha y a la derrota del sanchismo en las urnas.

Ahora, cinco años después, su mensaje de despedida de Atenea ha consistido de nuevo en alzar la voz para alertar del mismo riesgo: la división. «Percibo un enfoque que, en parte, se orienta hacia una crítica a Vox que, sinceramente, creo que no beneficia al objetivo común de construir una alternativa en España para acabar con el sanchismo», trasladó al grupo de dirección de Atenea.

«Además, considero que estas dinámicas, en ocasiones impulsadas desde algunos ámbitos de la dirección nacional del PP, contribuyen más a la división que a la suma», advirtió también.