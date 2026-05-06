Las autoridades recomiendan no guardar limones en la nevera: el lugar de tu casa más seguro y limpio para almacenarlos

El limón es una de las frutas más consumidas del mundo por su amplio abanico de beneficios para la salud y su versatilidad en la cocina. Sin embargo, a pesar de su popularidad, aún persisten las dudas sobre cuál es la mejor forma de guardar los limones. Hay quienes, simplemente por inercia, los conservan en la nevera. Pero, ¿realmente ésta es la mejor opción? Según los expertos, si bien el frío ralentiza el proceso de secado de los limones, también puede afectar a su sabor y textura, sobre todo si están cortados.

La clave está en guardarlos en un lugar seco y oscuro, lejos de fuentes de calor y sin que entren en contacto con otros limones. De lo contrario, podrían secarse o estropearse más rápidamente. Un buen almacenamiento ayuda a mantenerlos frescos, jugosos y con una textura más suave, además de preservar su sabor característico y evitar que se deterioren antes de lo debido o pierdan calidad.

La mejor forma de guardar los limones

Es fácil que los limones se deshidraten con rapidez si no se almacenan correctamente y no se siguen algunas recomendaciones básicas. En muchos casos, aunque no lleguen a estropearse del todo, pueden ir encogiéndose y su piel acaba volviéndose más fina y seca con el paso del tiempo. Por eso, es importante conocer las mejores formas de conservación para evitar el desperdicio de alimentos.

La porosidad de la cáscara del limón favorece la pérdida de humedad, lo que provoca un deterioro más rápido cuando se almacenan fuera de un entorno controlado. Esta característica, junto con su sensibilidad a los cambios de temperatura y humedad, hace necesario aplicar medidas específicas para su conservación. El uso de recipientes como táperes o bolsas de plástico para envolver los limones antes de guardarlos en el frigorífico ayuda a conservar la humedad.

En el frigorífico se pueden mantener frescos entre tres y cuatro semanas, mientras que a temperatura ambiente suelen durar alrededor de una semana antes de empezar a perder jugo y firmeza. Si vas a consumirlos en pocos días, puedes dejarlos fuera, siempre en un lugar fresco, seco y protegido de la luz directa. De lo contrario, lo mejor es colocarlos en el cajón de las verduras del frigorífico, donde la humedad y la temperatura son más estables. Es fundamental dejar espacio entre ellos para que el aire pueda circular.

Asimismo, conviene tener cuidado al mezclarlos con otras frutas y verduras. Algunas, como manzanas, peras o plátanos, liberan etileno, un gas que acelera la maduración y puede hacer que los limones se estropeen más rápido. Por eso es recomendable guardarlos por separado o en un recipiente específico dentro de la nevera.

¿Los limones se pueden guardar en el congelador? No es lo más recomendable hacerlo con el fruto entero, ya que al descongelarse suelen perder textura y parte de su jugo, además de volverse más blandos. Sin embargo, si están a punto de estropearse y no quieres desperdiciarlos, una buena alternativa es exprimirlos previamente y congelar únicamente el zumo. De esta forma podrás conservar sus propiedades durante más tiempo y utilizarlo fácilmente en bebidas, recetas o aliños cuando lo necesites.

Ralladura

La ralladura de limón se puede conservarse durante bastante tiempo si se prepara de forma adecuada, y existen dos métodos especialmente eficaces para ello.

Uno de ellos es la deshidratación. Consiste en extender la ralladura sobre una bandeja con papel de horno y secarla a baja temperatura, alrededor de 70 °C, durante varias horas hasta que pierda toda la humedad. Una vez seca, se puede triturar hasta obtener un polvo fino y guardarla en un recipiente hermético, ya sea a temperatura ambiente o en la nevera. Es una opción muy práctica para disponer siempre de aroma cítrico listo para usar.

El otro método es la congelación. En este caso, primero se extiende la ralladura sobre una bandeja para que congele de forma individual y no se apelmace. Cuando esté sólida, se transfiere a una bolsa apta para congelador. De este modo, se puede utilizar directamente en recetas sin necesidad de descongelarla previamente.

Finalmente, la Fundación Española de Nutrición (FEN) recuerda que «el limón «es una fuente de vitamina C y posee cantidades menores de otras vitaminas y minerales. La pulpa, también contiene ácidos orgánicos, fundamentalmente ácido cítrico y en menor cantidad málico (que se consideran responsables del sabor ácido de este alimento), acético y fórmico. Existen también compuestos fenólicos como los ácidos cafeico y ferúlico, que son potentes antioxidantes.

También posee fibra soluble como la pectina (que se encuentra principalmente en la capa blanca que hay debajo de la corteza). Sin embargo, los componentes más interesantes del limón son los fitonutrientes. En concreto, los limonoides, compuestos que se encuentran localizados en la corteza. Además, tanto la capa blanca que se encuentra debajo de la corteza como la pulpa, presentan flavonoides (citroflavonoides) entre los que destaca la hesperidina y otros flavonoides (diosmina, naringenina, eriocitrina)».