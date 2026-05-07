Hito histórico en la vivienda: se aprueban subvenciones de 21.400 euros para que los españoles renueven su cocina o baño

El Gobierno, con el dinero de la Unión Europea, ofrece subvenciones de hasta 21.400 euros para los españoles que quieran reformar su vivienda y puedan demostrar una mejorar en la eficiencia energética del hogar. Estas ayudas están enmarcadas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) que se gestiona con el los Next Generation EU y que se encargan de repartir las distintas comunidades autónomas. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre las subvenciones de hasta 21.400 euros por vivienda en España.

La Unión Europea tiene el objetivo que en las próximas décadas las viviendas y bloques de edificios sean lo más eficientes energéticamente. Para ello, financiará con los fondos Next Generation EU el llamado Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) que tiene planeado invertir 3.420 millones de euros en la rehabilitación para la económica y social en entornos residenciales. Como informa el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, a través del programa se prevé alcanzar las 10.000 actuaciones de renovación de viviendas en el segundo trimestre de 2026.

Todo ello con el objetivo de reducir al menos un 30% el consumo de energía no renovable en los hogares y descarbonizar y bajar la demanda de calefacción y refrigeración como mínimo un 7%. Esto será lo que tendrán que acreditar los dueños de la viviendas o comunidades de propietarios para accede a las subvenciones de hasta 21.400 euros por acometer obras en vivienda en España.

Las subvenciones de 21.400 euros para la vivienda

Así que el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana informa que las ayudas serán de hasta 21.400 euros por vivienda siempe que se acredite la mejora de la eficiencia energética y también se descontará entre un 40% y un 80% del coste de la actuación de las obras que mejoren esta eficiencia energética.

Los realicen obras en la vivienda que reduzcan el 30% en el consumo de energía primaria no renovable podrán acceder a un máximo de 6.300 euros por vivienda, los que logren una reducción del 45% el tope de la ayuda será de 11.600 euros y los que lleguen a una reducción del 80% la subvención será de 21.400 euros. También podrán acceder a una ayuda los que logren una reducción de 7% en la demanda de calefacción y refrigeración y consigan un certificado energético.

El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana también informa de las actuaciones por las que se podrá acceder a estas subvenciones. Son las siguientes:

Fachada y cubiertas: Mejora del aislamiento y la carpintería de edificios.

Cambio de ventanas en viviendas.

Digitalización.

Instalación de placas solares y fotovoltaicas.

Aerotermia.

Mejora de accesibilidad a los edificios.

Retirada de amianto.

Mejora de zonas verdes y construcción de parques.

Reurbanización y mejora del entorno físico de los barrios.

Los ámbitos de actuación serán los barrios o entornos residenciales cuyas ayudas serán gestionadas por los ayuntamientos; los edificios residenciales a nivel de comunidad de vecinos y las mejoras en viviendas unifamiliares o pisos, que conciernen a los propietarios. Todas estas subvenciones serán gestionadas por las comunidades autónomas o las comunidades locales. Los requisitos tienen que ver con la demostración de que estas obras han provocado una eficiencia energética en la vivienda, edificio o barrio en cuestión. Esto tendrá que estar acreditado oficialmente.