Los bloques de viviendas de más de 20 años en el punto de mira: presentan problemas que pueden afectar a su estructura

Los bloques de viviendas con más de 20 años están pasando pruebas por arquitectos. Expertos en edificación coinciden en que muchas de estas construcciones presentan problemas de humedad y aislamiento que, si no se arreglan, pueden terminar afectando gravemente a su estructura. Aunque a simple vista pueden parecer defectos sin mucha importancia, lo que hay detrás pueden ser problemas mucho más graves.

Viviendas antiguas

Gran parte de los edificios de viviendas en España fueron construidos en décadas donde las exigencias de eficiencia energética eran mucho menores que en la actualidad.

Esto provoca que muchos de esos edificios presenten deficiencias y filtraciones que favorecen en gran medida la aparición de humedades. Con el paso del tiempo, estos problemas no sólo afectan a la estética del edificio, sino también a los materiales, debilitando paredes, techos y estructuras internas.

El papel de aluminio un aliado

Para detectar el origen de la humedad, muchos expertos recomiendan un método sencillo y que se puede realizar en casa sin necesidad de muchos materiales: la prueba del papel de aluminio.

Consiste simplemente en pegar un trozo de aluminio en la pared y dejarlo ahí durante 24 o 48 horas. Dependiendo de si aparecen gotas de agua y donde, se puede identificar el problema.

Si la condensación de agua se produce en el lado interior del papel, la humedad proviene del muro. Si aparece en el exterior, se trata simplemente de la condensación habitual de dentro de las viviendas.

Un problema extendido en España

La antigüedad de los edificios españoles hace que este tipo de problemas sea mucho más frecuente de lo que parece, ya que la humedad y el aislamiento deficiente pueden convertirse en un riesgo para las personas que viven en esas casas si no se actúa con tiempo.

Por eso, muchos expertos insisten en la importancia de detectar a tiempo cualquier señal de humedad y no limitarse a soluciones temporales. En casos avanzados, esto produce grietas o desprendimientos de paredes.